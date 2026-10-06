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رياضة

أزمة داخل "فيفا".. النرويج تطالب بالتحقيق مع إنفانتينو

Lebanon 24
06-10-2026 | 14:28
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أزمة داخل فيفا.. النرويج تطالب بالتحقيق مع إنفانتينو
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قدّم الاتحاد النرويجي لكرة القدم شكويين رسميتين إلى لجنتي الأخلاقيات والحوكمة في الاتحاد الدولي "فيفا"، مطالباً بالتحقيق في قرارات اتخذتها المؤسسة الدولية، وسط تساؤلات بشأن الشفافية وآليات اتخاذ القرار.
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وتطالب الشكوى الأولى بالتحقيق في احتمال ارتكاب رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو وآخرين مخالفات لمدونة الأخلاقيات، فيما تتعلق الثانية بآليات الرقابة المالية والحوكمة.

وتشمل الشكويان ملفات عدة، أبرزها منح جائزة «فيفا للسلام»، ورفع الإيقاف عن اللاعب الأميركي فولارين بالوغون، ومقترح تجاري أُلغي لاحقاً يتعلق ببيع حصص في شركة لإدارة وتسويق بطولات كبرى.

في المقابل، أكد متحدث باسم "فيفا" لوكالة "رويترز" استعداد إنفانتينو لإجراء مراجعة مستقلة، مشيراً إلى إدراج هذه القضايا على جدول أعمال اجتماع مجلس الاتحاد في 15 تشرين الأول الجاري.
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