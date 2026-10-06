أزمة داخل "فيفا".. النرويج تطالب بالتحقيق مع إنفانتينو

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قدّم الاتحاد النرويجي شكويين رسميتين إلى لجنتي الأخلاقيات والحوكمة في " "، مطالباً بالتحقيق في قرارات اتخذتها المؤسسة الدولية، وسط تساؤلات بشأن الشفافية وآليات اتخاذ القرار.وتطالب الشكوى الأولى بالتحقيق في احتمال ارتكاب رئيس "فيفا" وآخرين مخالفات لمدونة الأخلاقيات، فيما تتعلق الثانية بآليات الرقابة المالية والحوكمة.وتشمل الشكويان ملفات عدة، أبرزها منح جائزة «فيفا للسلام»، ورفع الإيقاف عن اللاعب الأميركي فولارين بالوغون، ومقترح تجاري أُلغي لاحقاً يتعلق ببيع حصص في شركة لإدارة وتسويق بطولات كبرى.في المقابل، أكد متحدث باسم "فيفا" لوكالة " " استعداد إنفانتينو لإجراء مراجعة مستقلة، مشيراً إلى إدراج هذه على جدول أعمال اجتماع في 15 تشرين الأول الجاري.