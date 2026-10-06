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رياضة

بعد رحيله إلى قطر.. محرز يودّع جماهير الأهلي

Lebanon 24
06-10-2026 | 16:15
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بعد رحيله إلى قطر.. محرز يودّع جماهير الأهلي
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وجّه النجم الجزائري رياض محرز رسالة وداع إلى جماهير الأهلي السعودي، عقب انتهاء مشواره مع الفريق وانتقاله إلى نادي الشمال القطري، بعد ثلاثة مواسم قضاها في صفوف النادي.
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وكتب محرز، البالغ 35 عاماً، عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد انتهت فترتي مع النادي، لكنني لم أرد المغادرة دون أن أعبر عن احترامي وامتناني لكم جميعاً".

وأضاف أن تجربته مع الأهلي شكّلت محطة مميزة في مسيرته وحياته، معرباً عن فخره بارتداء قميص النادي والمشاركة في تحقيق البطولات، ومؤكداً أن تمثيله كان شرفاً كبيراً له.

كما وجّه الشكر إلى إدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائه والعاملين في النادي على دعمهم المتواصل، مختتماً رسالته بتمنياته للجميع بالتوفيق.

وكان محرز قد أنهى ارتباطه بالأهلي قبل موسم من انتهاء عقده، بعد مسيرة شهدت تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين وكأس السوبر السعودي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري القطري.
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