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رياضة

ميسي يُكرم بدكتوراه فخرية قبل آخر ظهور

Lebanon 24
07-10-2026 | 00:21
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ميسي يُكرم بدكتوراه فخرية قبل آخر ظهور
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منحت جامعة بوينس آيرس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الدكتوراه الفخرية، الثلاثاء، تقديرا لمسيرته الرياضية، وذلك قبل ساعات من خوض مباراته الدولية الأخيرة مع منتخب بلاده أمام بنين.
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ويستعد مهاجم إنتر ميامي الأميركي، البالغ من العمر 39 عاما، لإسدال الستار على مسيرة دولية امتدت لأكثر من 20 عاما، بعدما أعلن في 31 أغسطس الماضي اعتزاله اللعب دوليا.

وقال ميسي عقب تسلمه الشهادة: "أشكركم كثيرا على هذا التكريم الرائع، لأنه يقدر كل ما قدمته في مجال الرياضة. حصولي على هذه الشهادة أمر رائع".

وتحدث قائد المنتخب الأرجنتيني عن مشاعره قبل مباراة الوداع، قائلا: "إنه يوم مميز بالنسبة لي. أعلم أنني أعيش لحظات صعبة للغاية. سأحاول الاستمتاع بالوقت الحالي. أنا هادئ، لكن كلما اقترب موعد المباراة، يزداد شعوري بالتوتر".

وأضاف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: "بدء اليوم بهذه الطريقة، مع هذا التكريم، يجعله مميزا للغاية. لذلك أشكركم وأحييكم بشدة".
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