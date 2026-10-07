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رياضة

بعد انتظار 22 عاما .. السعودية تتوج بكأس الخليج

Lebanon 24
07-10-2026 | 04:00
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بعد انتظار 22 عاما .. السعودية تتوج بكأس الخليج
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توج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27"، بعدما فاز على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة النهائية، الثلاثاء، ليحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.
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وبدعم جماهيري كبير، بدأ المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، المباراة بضغط هجومي أثمر هدف التقدم عبر همام الهمامي في الدقيقة 11، بتسديدة غيّرت اتجاهها قبل أن تسكن الشباك.

وبعد دقيقتين، عزز فراس البريكان تقدم فريق المدرب جورجيوس دونيس، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد صالح أبو الشامات أن يضيف الهدف الثالث بعد ذلك بلحظات، عندما انفرد بالحارس الإماراتي خالد عيسى، لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 38، احتسب الحكم ركلة جزاء للإمارات إثر عرقلة برونو من حسان تمبكتي، قبل أن يتراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد.

وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه في الشوط الثاني، ليحسم اللقب للمرة الأولى منذ عام 2004، فيما حل المنتخب الإماراتي وصيفاً.
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