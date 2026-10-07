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رياضة

هدف ودموع ورسالة مؤثرة هزت الأرجنتين.. هكذا ودع ميسي الملاعب

Lebanon 24
07-10-2026 | 02:20
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هدف ودموع ورسالة مؤثرة هزت الأرجنتين.. هكذا ودع ميسي الملاعب
هدف ودموع ورسالة مؤثرة هزت الأرجنتين.. هكذا ودع ميسي الملاعب photos 0
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وصف قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، مساء الثلاثاء، خوضه المباراة الأخيرة في مسيرته بقميص التانغو بـ"اليوم الأقل سعادةّ في حياته".
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وخاض ميسي مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين ضد بنين والتي انتهت بالفوز 3-0، سجل فيها ميسي هدفا وصنع هدفين.

وقال ميسي للجماهير في ملعب مونيمونتال عقب نهاية اللقاء: "من صعب أن قول أي شيء هذه الليلة، لدي الكثير من المشاعر وأول شيء أفكر فيه هو والدي. أشكركم كثيرا كان فخرا لي الدفاع عن ألوان المنتخب لسنوات طويلة".

وأضاف: "حتى في اللحظات الصعبة، لم استسلم أبدا وقدمت كل ما لدي محاولا دائما، اليوم أشعر بحزن كبير جدا، وارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني هو أجمل شيء في حياتي".

وعن كأس العالم، قال ميسي: "كأس العالم الأخير أثر علينا كثيرا كان لدينا حلما بأن نحقق كأس العالم مرة أخرى بعد 2022، وكنا قريبين من الفوز وفعلنا كل شيء، وفي مباراة إنجلترا قدمنا مجهودا كبيرا للفوز".

وأوضح: "أرهقتنا تلك المباراة ذهنيا وبدنيا، وكافحت مع كل زملائي وقدمنا كل شيء ولم نفز باللقب لكن لا شك الكل قدم كل ما لديه من أجل ألوان المنتخب الأرجنتيني".

وتابع: "أشكر كل زملائي على كل الأوقات التي قضيناها معا والذين ساهموا في تحقيق حلمي للفوز بلقبي كأس العالم وكوبا أميركا. كان فخرا بالنسبة لي مشاركتهم في غرف الملابس وكنت أعرف أن لدي مقاتلين يضحون بكل شيء وحياتهم من أجل الفوز".

واستطرد: "ربما نسيت الكثير من الأمور التي أود قولها، هذه لحظة صعبة عليّ، كنت محظوظا أن لعبت في مناطق متعددة وحظيت بحب الجميع من البداية للنهاية، شكرا جزيلا وأنا ممتن لكل ما عشته".

وذكر ميسي: "أشكركم على كل ذلك الوقت، كل الملاعب كانت ممتلئة وكنتم بجانبنا وممتنون لكم، حين لعبنا أول مباراة بعد كأس العالم 2022 هنا في نفس الملعب ضد بنما، ما حدث هنا كان أجمل شيء عشته في حياتي. ما زلت أتأثر بهذا اليوم وسيظل راسخا في ذهني، كان شيئا مميزا وشكرا جزيلا".

وأضاف: "اليوم هو الأقل سعادة في حياتي، من الآن سأكون مشجعا خلف هؤلاء اللاعبين، أظهرنا أننا عندما نتحد نكون الأقوى على الإطلاق. سنعيش لحظات صعبة في السنوات المقبلة وعلينا أن نكون مجموعة متماسكة وقوية من أجل الفوز وعلينا التحلي بتلك العقلية".

وختم ميسي: "اللحظات الصعبة هي التي يظهر فيها روح المجموعة، وهذه المجموعة مميزة ولهذا حققنا تلك الإنجازات. أتحدث الآن أكثر من أي وقت مضى، أود قول إنني أحبكم وفخور لأنني أرجنتيني وحققت أحلامي معكم".

ومع اعتزال ميسي دوليا بقميص التانغو، لا يزال عقده مع إنتر ميامي الأميركي ممتدا حتى 2028.
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