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ويخوض قائد منتخب فرنسا حملة إعلامية نشطة للترويج لحظوظه في الفوز بالجائزة، مستندًا إلى أرقامه الفردية وتصدره قائمة هدافي ، في محاولة لحسم السباق لصالحه. يرى باسكال فيريه، المدير السابق لمجلة "فرانس فوتبول" وجائزة الذهبية، أن كيليان مبابي لا يستحق التتويج بالجائزة هذا العام، بعدما فشل في حصد أي لقب، سواء مع أو منتخب .ويخوض قائد منتخب فرنسا حملة إعلامية نشطة للترويج لحظوظه في الفوز بالجائزة، مستندًا إلى أرقامه الفردية وتصدره قائمة هدافي ، في محاولة لحسم السباق لصالحه.

وأكد مبابي، البالغ من العمر 27 عامًا، خلال الأسابيع الأخيرة، أنه المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية 2026، التي سيتم الإعلان عنها يوم 26 تشرين الأول في .



وخلال سلسلة من المقابلات مع وسائل إعلام مختلفة، استند مهاجم إلى كونه هداف كأس العالم، إلى جانب مستوياته الفردية مع النادي الإسباني، لكن هذه الحجج لم تكن مقنعة بالنسبة إلى باسكال فيريه.



وقال فيريه، في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس"، إن مبابي لا يستحق التتويج بالجائزة هذا العام، بعدما لم يضف أي لقب جديد إلى سجله، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.