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رياضة

مسؤول سابق في الكرة الذهبية يفاجئ مبابي

Lebanon 24
08-10-2026 | 07:52
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مسؤول سابق في الكرة الذهبية يفاجئ مبابي
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يرى باسكال فيريه، المدير السابق لمجلة "فرانس فوتبول" وجائزة الكرة الذهبية، أن كيليان مبابي لا يستحق التتويج بالجائزة هذا العام، بعدما فشل في حصد أي لقب، سواء مع ريال مدريد أو منتخب فرنسا.
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ويخوض قائد منتخب فرنسا حملة إعلامية نشطة للترويج لحظوظه في الفوز بالجائزة، مستندًا إلى أرقامه الفردية وتصدره قائمة هدافي كأس العالم، في محاولة لحسم السباق لصالحه.
 
وأكد مبابي، البالغ من العمر 27 عامًا، خلال الأسابيع الأخيرة، أنه المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية 2026، التي سيتم الإعلان عنها يوم 26 تشرين الأول في لندن.

وخلال سلسلة من المقابلات مع وسائل إعلام مختلفة، استند مهاجم ريال مدريد إلى كونه هداف كأس العالم، إلى جانب مستوياته الفردية مع النادي الإسباني، لكن هذه الحجج لم تكن مقنعة بالنسبة إلى باسكال فيريه.

وقال فيريه، في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس"، إن مبابي لا يستحق التتويج بالجائزة هذا العام، بعدما لم يضف أي لقب جديد إلى سجله، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.
 
وأضاف: "ضمن قائمة الـ30 مرشحًا، أعتقد أن هناك ثلاثة أو أربعة لاعبين لم يفوزوا بأي لقب، ومن بينهم كيليان مبابي، لا أرى كيف يمكن لأفضل لاعب في العالم أن يفشل في الفوز بأي من الألقاب الجماعية".

وتابع: "كرة القدم تظل عملًا جماعيًا. أن يكون أفضل لاعب في العالم عاجزًا عن الوصول إلى نهاية إحدى المسابقات التي يشارك فيها، خصوصًا عندما يلعب مع فريقين كبيرين، فهذا بالنسبة لي أمر يحد من فرصه بشكل كبير".

وأكد المدير السابق لـ"فرانس فوتبول": "أعتقد أن كأس العالم لها الوزن نفسه لدوري أبطال أوروبا، لا أكثر ولا أقل. فهما البطولتان المعياريتان في الموسم".

وأردف: "في النهاية، تظل المسألة خاضعة للآراء، لكن بالنسبة لي، أفضل لاعب هو من فاز بإحدى البطولتين. وإذا لم يفز بأي منهما، حتى لو سجل الأهداف في كل مكان، فإن ذلك لا يشبعني، وفقًا للتصور الذي أملكه لما يجب أن يكون عليه أفضل لاعب في العالم". (إرم نيوز) 
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