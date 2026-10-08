أفضل 10 منتخبات آسيوية في تصنيف "فيفا".. إليكم الترتيب

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كشف التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر تشرين الأول 2026، عن وجود خمسة منتخبات عربية ضمن قائمة أفضل عشرة منتخبات آسيوية، مع استمرار اليابان في صدارة القارة.وحافظ المنتخب الياباني على المركز السابع عشر عالمياً برصيد 1684.75 نقطة، متقدماً على التي تراجعت إلى المركز الثالث والعشرين، فيما حلّت أستراليا ثالثة آسيوياً في المركز السادس والعشرين عالمياً، تلتها كوريا الجنوبية في المركز الثاني والثلاثين.وعربياً، تصدّر المنتخب السعودي القائمة الآسيوية العربية بعدما تقدم ثلاثة مراكز ليحتل المرتبة الخامسة والخمسين عالمياً، عقب تتويجه بلقب كأس "خليجي 27".وجاء المنتخب القطري في المركز الستين عالمياً، والعراقي في المركز الثالث والستين، والإماراتي في المركز الخامس والستين، فيما أكمل المنتخب الأردني قائمة العشرة الأوائل آسيوياً باحتلاله المركز الثاني والسبعين عالمياً.وبحسب التصنيف، جاء ترتيب المنتخبات العشرة الأولى آسيوياً على النحو الآتي:1. اليابان: المركز 17 عالمياً.2. إيران: المركز 23.3. أستراليا: المركز 26.4. كوريا الجنوبية: المركز 32.5. : المركز 55.6. أوزبكستان: المركز 59.7. قطر: المركز 60.8. : المركز 63.9. : المركز 65.10. الأردن: المركز 72.في المقابل، تراجع منتخب سلطنة عُمان مركزين إلى المرتبة الحادية والثمانين عالمياً، ليخرج من قائمة أفضل عشرة منتخبات آسيوية.