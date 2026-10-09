مواهب شابة تتألق مع أميركا.. وبوكيتينو لا يزال يبحث عن التشكيلة المثالية

منح الجيل الشاب دفعة جديدة للمنتخب الأميركي ، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية في مبارياته الودية الأخيرة تحت قيادة المدرب بوكيتينو، لكن الأداء الإيجابي لم ينهِ التساؤلات بشأن التشكيلة الأساسية، ولا سيما في مركزي حراسة المرمى وقلب الدفاع.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "ESPN"، نجح بوكيتينو في تحقيق أهدافه خلال فترة التوقف الدولي، إذ شارك اللاعبون الـ28 الذين استدعاهم، وخاض 13 لاعباً مباراتهم الدولية الأولى، فيما سجل اللاعبون المراهقون سبعة من أهداف المنتخب الـ12 خلال المباريات الأربع.

وفازت على البيرو 4-1، وتشيلي 4-2، والمكسيك 3-0، قبل أن تختتم مبارياتها بانتصار صعب على بهدف من دون رد في 6 تشرين الأول.

جوليان هول يتقدم الواجهة

كان المهاجم الشاب جوليان هول من أبرز المستفيدين من الفرصة التي أتاحها بوكيتينو، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال المباريات الأربع. وأظهر اللاعب، بحسب التقرير، قدرة على استغلال المساحات والتوقيت المناسب للتحرك، رغم حاجته إلى مزيد من الفاعلية في إنهاء الهجمات.

ولم يقتصر الأمر على هول، إذ قدم عدد من اللاعبين الشباب مستويات مشجعة، وأثبتوا قدرتهم على منافسة أصحاب الخبرة. ورغم ظهور بعض الأخطاء المرتبطة بقلة الخبرة، مثل التمركز الدفاعي وبعض التمريرات غير الدقيقة تحت الضغط، فإن التجربة منحت الجهاز الفني مؤشرات إيجابية بشأن عمق التشكيلة المتاحة.

وتأتي هذه النتائج في بداية مرحلة جديدة للمنتخب الأميركي، الذي يستعد لدورة تمتد حتى 2030، مع سعي بوكيتينو إلى توسيع قاعدة الخيارات بدلاً من الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين.

حراسة المرمى والدفاع لا يزالان موضع تساؤل

في المقابل، لم تحسم المباريات الأربع الخيارات في مركز حراسة المرمى أو في قلب الدفاع إلى جانب كريس ريتشاردز، وفقاً للتقرير.

وجرّب بوكيتينو أربعة حراس مرمى وأربعة لاعبين في قلب الدفاع، ما أتاح له جمع معلومات إضافية عن الخيارات المتاحة، لكنه لم ينهِ الحاجة إلى تحديد الأسماء الأكثر استقراراً في هذين المركزين.

ويرى التقرير أن اتساع قاعدة اللاعبين يمنح المدرب مرونة أكبر في التبديلات والتعامل مع الظروف الصعبة خلال المباريات، بعدما أظهرت تجربة كأس العالم السابقة محدودية التغييرات في التشكيلة الأساسية.

غياب النجوم لم يمنع الانتصارات

وشهدت المباريات غياب كريستيان بوليسيتش وويستون ماكيني، وهما من الأسماء التي اعتمد عليها المنتخب الأميركي خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، تمكن الفريق من تحقيق أربعة انتصارات متتالية، في مؤشر على أن المسؤولية الهجومية لم تعد مرتبطة بلاعب واحد.

ويمنح هذا الأداء بوكيتينو خيارات أوسع قبل الاستحقاقات المقبلة، لكنه لا يحسم بعد هوية التشكيلة الأساسية، إذ ستبقى المنافسة على المراكز مفتوحة مع تطور مستوى اللاعبين الشباب وعودة العناصر الغائبة.

ويخلص تقرير "ESPN" إلى أن المنتخب الأميركي خرج من فترة التوقف الدولي بمكاسب على مستوى النتائج واختبار المواهب، فيما يبقى التحدي أمام بوكيتينو تحويل هذا العمق إلى تشكيلة متوازنة قادرة على التعامل مع مباريات أعلى مستوى وضغط أكبر.