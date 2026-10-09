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رياضة

إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة في الفيفا.. منافس محتمل يغيّر خططه

Lebanon 24
09-10-2026 | 01:13
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إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة في الفيفا.. منافس محتمل يغيّر خططه
إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة في الفيفا.. منافس محتمل يغيّر خططه photos 0
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تلقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، دفعة في مسعاه للاحتفاظ بمنصبه، بعدما قرر رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف"، فيكتور مونتالياني، التوجه إلى الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد القاري، ما يستبعد دخوله المنافسة على رئاسة الفيفا.

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وبحسب مصادر نقلت عنها شبكة "ESPN"، أبلغ مونتالياني مسؤولين في الاتحاد أنه يعتزم الاستمرار في قيادة "كونكاكاف"، الذي يرأسه منذ عام 2016. وكان اسمه قد برز في الفترة الأخيرة كأحد أبرز المرشحين المحتملين لمنافسة إنفانتينو في انتخابات رئاسة الفيفا المقررة في آذار 2027.


ويأتي هذا التطور بعد الجدل الذي أثاره مقترح إنفانتينو إنشاء كيان تجاري جديد لإدارة بعض الحقوق التجارية لمسابقات الفيفا، مع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص. وقد واجه المقترح اعتراضات من مسؤولين كرويين، قبل أن يتراجع عنه الاتحاد الدولي.


وكان مونتالياني من بين المسؤولين الذين أبدوا اعتراضهم على المقترح، إلى جانب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وسط مطالب بمراجعة أساليب الحوكمة واتخاذ القرار داخل الفيفا.


وفي حال استمر مونتالياني في رئاسة "كونكاكاف"، فستتراجع فرص منافسته لإنفانتينو على المنصب الدولي، فيما سيبقى على معارضي الرئيس الحالي البحث عن مرشح آخر قادر على خوض الانتخابات.


ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تشيفيرين عزمه الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الأوروبي، بعدما كان قد أشار سابقاً إلى أنه لن يسعى إلى الاستمرار في المنصب.

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