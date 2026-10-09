زلزال في الدوري الإنكليزي.. نادٍ عريق للبيع

في خطوة مفاجئة، طرحت مجموعة "فريدكين"، المالكة الحالية لنادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم
، النادي للبيع، وذلك بعد عامين فقط من الاستحواذ عليه.
وذكرت تقارير إخبارية محلية، الجمعة، أن المستثمرين الأميركيين
مستعدون لبيع النادي إذا عثروا على مشتر مناسب يقود الفريق نحو المستقبل
.
ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية
، فإن مجموعة فريدكين منفتحة على فكرة بيع نادي إيفرتون بالكامل. فبعد أن كانت تسعى في البداية إلى جذب استثمارات مقابل حصة أقلية، أصبحت المجموعة الأميركية مستعدة للتنازل عن حصة الأغلبية التي تمتلكها.
وأضاف تقرير الصحيفة أنه رغم ذلك، لن توافق المجموعة على الانسحاب إلا إذا وجدت مشتريا قادرا على الارتقاء بالنادي إلى "مستوى جديد".
وكانت المجموعة قد اشترت حصة فرهاد مشيري البالغة 94 بالمئة في كانون الأول 2024، عبر ذراعها الاستثمارية في المملكة
المتحدة، "راوندهاوس كابيتال".
وجلبت عملية الاستحواذ الاستقرار الذي كان النادي في أمس الحاجة إليه، بعد سلسلة طويلة من الأحداث وسنوات من الاضطرابات المالية.
ورغم استعدادها للبيع، تظل مجموعة فريدكين ملتزمة تماما بدعم النادي، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن الملاك الحاليين لن يتعجلوا عملية الخروج، مضيفة أنهم مستعدون للاحتفاظ بالسيطرة على النادي حتى ظهور المشتري المثالي. (سكاي نيوز عربية)