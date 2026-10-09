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رياضة

قبل الكلاسيكو.. أيام صعبة تنتظر برشلونة

Lebanon 24
09-10-2026 | 23:00
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يستعد برشلونة وريال مدريد لخوض 10 مباريات خلال 16 يوماً، بواقع خمس مواجهات لكل فريق، اعتباراً من 10 تشرين الأول وحتى لقاء الكلاسيكو المرتقب في 25 من الشهر نفسه، في مرحلة قد تؤثر على مسار المنافسة على لقب الدوري الإسباني.
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ويدخل برشلونة هذه الفترة متصدراً الدوري بالعلامة الكاملة، بعدما حقق 7 انتصارات وجمع 21 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة عقب خسارتين.

وينتظر الفريق الكتالوني جدول صعب، يبدأ بمواجهة خيتافي، قبل ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه أمام غلطة سراي التركي وريال بيتيس الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم استقبال ريال مدريد على ملعب كامب نو.

في المقابل، يخوض ريال مدريد مواجهات أمام فياريال وإشبيلية في الدوري، وروما ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، قبل التوجه إلى برشلونة لخوض الكلاسيكو.

وتزداد صعوبة هذه المرحلة مع عودة اللاعبين من فترة التوقف الدولي، وسط مخاوف من الإرهاق والإصابات نتيجة ضغط المباريات والتنقلات المتواصلة.

وقد تشكل مواجهة الكلاسيكو نقطة تحول مبكرة في المنافسة، إذ يسعى برشلونة إلى تعزيز صدارته، فيما يأمل ريال مدريد تقليص الفارق واستعادة توازنه بعد بداية متعثرة للموسم.
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