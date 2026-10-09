قبل الكلاسيكو.. أيام صعبة تنتظر برشلونة

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يستعد وريال لخوض 10 مباريات خلال 16 يوماً، بواقع خمس مواجهات لكل فريق، اعتباراً من 10 تشرين الأول وحتى لقاء الكلاسيكو المرتقب في 25 من الشهر نفسه، في مرحلة قد تؤثر على مسار المنافسة على لقب الدوري الإسباني.ويدخل برشلونة هذه الفترة متصدراً الدوري بالعلامة الكاملة، بعدما حقق 7 انتصارات وجمع 21 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط عن ، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة عقب خسارتين.وينتظر الفريق الكتالوني جدول صعب، يبدأ بمواجهة خيتافي، قبل ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه أمام غلطة سراي وريال بيتيس الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم استقبال مدريد على ملعب كامب نو.في المقابل، يخوض ريال مدريد مواجهات أمام فياريال وإشبيلية في الدوري، وروما ولايبزيغ في ، قبل التوجه إلى برشلونة لخوض الكلاسيكو.وتزداد صعوبة هذه المرحلة مع عودة اللاعبين من فترة التوقف الدولي، وسط مخاوف من الإرهاق والإصابات نتيجة ضغط المباريات والتنقلات المتواصلة.وقد تشكل مواجهة الكلاسيكو نقطة تحول مبكرة في المنافسة، إذ يسعى برشلونة إلى تعزيز صدارته، فيما يأمل ريال مدريد تقليص الفارق واستعادة توازنه بعد بداية متعثرة للموسم.