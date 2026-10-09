في خطوة مفاجئة... نادي إيفرتون معروض للبيع

في خطوة مفاجئة، طرحت مجموعة "فريدكين"، المالكة الحالية لنادي إيفرتون
الإنجليزي لكرة القدم
، النادي للبيع، وذلك بعد عامين فقط من الاستحواذ عليه.
وذكرت تقارير إخبارية محلية، الجمعة، أن المستثمرين الأميركيين
مستعدون لبيع النادي إذا عثروا على مشتر مناسب يقود الفريق نحو المستقبل
.
ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية
، فإن مجموعة فريدكين منفتحة على فكرة بيع نادي إيفرتون بالكامل. فبعد أن كانت تسعى في البداية إلى جذب استثمارات مقابل حصة أقلية، أصبحت المجموعة الأميركية مستعدة للتنازل عن حصة الأغلبية التي تمتلكها.
وأضاف تقرير الصحيفة أنه رغم ذلك، لن توافق المجموعة على الانسحاب إلا إذا وجدت مشتريا قادرا على الارتقاء بالنادي إلى "مستوى جديد".
وكانت المجموعة قد اشترت حصة فرهاد
مشيري البالغة 94 بالمئة في كانون الاول 2024، عبر ذراعها الاستثمارية في المملكة
المتحدة، "راوندهاوس كابيتال".