في خطوة مفاجئة... نادي إيفرتون معروض للبيع

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في خطوة مفاجئة، طرحت مجموعة "فريدكين"، المالكة الحالية لنادي الإنجليزي ، النادي للبيع، وذلك بعد عامين فقط من الاستحواذ عليه.وذكرت تقارير إخبارية محلية، الجمعة، أن المستثمرين مستعدون لبيع النادي إذا عثروا على مشتر مناسب يقود الفريق نحو .ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" ، فإن مجموعة فريدكين منفتحة على فكرة بيع نادي إيفرتون بالكامل. فبعد أن كانت تسعى في البداية إلى جذب استثمارات مقابل حصة أقلية، أصبحت المجموعة الأميركية مستعدة للتنازل عن حصة الأغلبية التي تمتلكها.وأضاف تقرير الصحيفة أنه رغم ذلك، لن توافق المجموعة على الانسحاب إلا إذا وجدت مشتريا قادرا على الارتقاء بالنادي إلى "مستوى جديد".وكانت المجموعة قد اشترت حصة مشيري البالغة 94 بالمئة في كانون الاول 2024، عبر ذراعها الاستثمارية في المتحدة، "راوندهاوس كابيتال".