ميسي ينضم إلى نادي المليارديرات.. كم بلغت ثروته؟

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انضم النجم إلى قائمة الرياضيين المليارديرات، بعدما بلغت ثروته الصافية نحو 1.1 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مجلة "فوربس"، ليصبح واحداً من أربعة رياضيين بلغوا هذه العتبة خلال مسيرتهم الرياضية، إلى جانب وليبرون جيمس وتايغر وودز.وبحسب التقرير، بلغت أرباح ميسي الإجمالية خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 20 عاماً نحو 1.8 مليار دولار قبل الضرائب والرسوم، بينها 1.2 مليار دولار من الرواتب والعقود الرياضية، ونحو 600 مليون دولار من الإعلانات والرعاية والاستثمارات.ويتقاضى ميسي مع نادي إنتر ميامي الأميركي حزمة مالية سنوية تتراوح بين 70 و80 مليون دولار، تشمل راتبه الأساسي وحقوق الصورة والعائدات التجارية، بعدما سبق أن حصل على رواتب ضخمة خلال مسيرته مع وباريس سان جيرمان.ولا تقتصر ثروة النجم الأرجنتيني على ، إذ يرتبط بعقد رعاية مدى الحياة مع شركة "أديداس"، إلى جانب شراكات تجارية مع علامات عالمية، فضلاً عن استثمارات في الفنادق والملابس والعقارات ومشاريع رياضية.ويتيح عقد ميسي مع إنتر ميامي خيار شراء حصة أقلية في النادي بعد اعتزاله، في وقت تجاوزت فيه القيمة السوقية للنادي مليار دولار منذ انضمامه إليه.ويأتي هذا التطور بعد إعلان ميسي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، عقب مسيرة توّج خلالها بكأس العالم 2022 ولقبين في كوبا أميركا، فيما يواصل مشواره على مستوى الأندية.