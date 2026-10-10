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رياضة

أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد.. ما القصة؟

Lebanon 24
10-10-2026 | 09:37
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أثار نادي أتلتيكو مدريد جدلاً واسعاً بعدما سخر من غريمه ريال مدريد، على خلفية العودة السريعة للاعب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي إلى قائمة الفريق لمواجهة فياريال، رغم إصابته القوية في ديربي العاصمة الإسبانية.
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وكان ريال مدريد قد أعلن إصابة فالفيردي بالتواء من الدرجة الثالثة في الكاحل، مع توقع غيابه لفترة تتراوح بين 6 و12 أسبوعاً، إلا أن اللاعب عاد إلى التدريبات بعد أقل من ثلاثة أسابيع، قبل إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق.

واستغل أتلتيكو هذه العودة للسخرية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مهنئاً ريال مدريد بطريقة تهكمية على ما وصفه بـ"التعافي المعجزة"، ومشيراً إلى أن النادي أثبت خطأ التقديرات الطبية بشأن مدة التعافي.

وتأتي هذه السخرية امتداداً للتوتر بين الناديين عقب الديربي الأخير، الذي انتهى بفوز أتلتيكو بنتيجة 2-1، وشهد اعتراضات حادة من مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو على بعض القرارات التحكيمية.
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