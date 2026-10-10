أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد.. ما القصة؟

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أثار نادي جدلاً واسعاً بعدما سخر من غريمه ، على خلفية العودة السريعة للاعب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي إلى قائمة الفريق لمواجهة ، رغم إصابته القوية في العاصمة .وكان قد أعلن إصابة فالفيردي بالتواء من الدرجة الثالثة في الكاحل، مع توقع غيابه لفترة تتراوح بين 6 و12 أسبوعاً، إلا أن اللاعب عاد إلى التدريبات بعد أقل من ثلاثة أسابيع، قبل إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق.واستغل أتلتيكو هذه العودة للسخرية عبر حساباته على ، مهنئاً ريال مدريد بطريقة تهكمية على ما وصفه بـ"التعافي المعجزة"، ومشيراً إلى أن النادي أثبت خطأ التقديرات الطبية بشأن مدة التعافي.وتأتي هذه السخرية امتداداً للتوتر بين الناديين عقب الديربي الأخير، الذي انتهى بفوز أتلتيكو بنتيجة 2-1، وشهد اعتراضات حادة من مدرب ريال مدريد على بعض القرارات التحكيمية.