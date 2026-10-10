لسبب غير متوقع.. إلغاء مباراة في الدوري الإسباني

ألغى الحكم ماريا مباراة رايو فايكانو وأتلتيك بلباو، التي أقيمت السبت على ملعب "كامبو دي دي فايكاس"، ضمن الجولة الثامنة من ، بعد تكرار إلقاء المقذوفات على أرض الملعب.

وبدأت الأحداث في الدقيقة 13، عندما ألقى مشجعو رايو فايكانو طائرات ورقية وكرات بلاستيكية داخل المستطيل الأخضر، مرددين هتافات احتجاجية ضد برئاسة راؤول مارتن بريسا، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتاً.

واستؤنفت المباراة بعد إزالة المقذوفات، إلا أن الجماهير كررت الأمر، فأرسل الحكم اللاعبين إلى غرف الملابس وفعّل المعتمد لمثل هذه الحالات.

وبعد توقف استمر نحو نصف ساعة، عاد اللاعبون إلى أرض الملعب، لكن إلقاء المقذوفات تجدد للمرة الثالثة، ليقرر الحكم إنهاء المباراة وإلغاءها نهائياً.

ويحتل رايو فايكانو المركز الثالث عشر في ترتيب "لاليغا" برصيد 8 نقاط من 7 مباريات، متساوياً مع أتلتيك بلباو صاحب المركز العاشر.