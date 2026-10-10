تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لسبب غير متوقع.. إلغاء مباراة في الدوري الإسباني

Lebanon 24
10-10-2026 | 12:37
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لسبب غير متوقع.. إلغاء مباراة في الدوري الإسباني
لسبب غير متوقع.. إلغاء مباراة في الدوري الإسباني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ألغى الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز مباراة رايو فايكانو وأتلتيك بلباو، التي أقيمت السبت على ملعب "كامبو دي فوتبول دي فايكاس"، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بعد تكرار إلقاء المقذوفات على أرض الملعب.

وبدأت الأحداث في الدقيقة 13، عندما ألقى مشجعو رايو فايكانو طائرات ورقية وكرات بلاستيكية داخل المستطيل الأخضر، مرددين هتافات احتجاجية ضد إدارة النادي برئاسة راؤول مارتن بريسا، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتاً.

واستؤنفت المباراة بعد إزالة المقذوفات، إلا أن الجماهير كررت الأمر، فأرسل الحكم اللاعبين إلى غرف الملابس وفعّل البروتوكول المعتمد لمثل هذه الحالات.

وبعد توقف استمر نحو نصف ساعة، عاد اللاعبون إلى أرض الملعب، لكن إلقاء المقذوفات تجدد للمرة الثالثة، ليقرر الحكم إنهاء المباراة وإلغاءها نهائياً.

ويحتل رايو فايكانو المركز الثالث عشر في ترتيب "لاليغا" برصيد 8 نقاط من 7 مباريات، متساوياً مع أتلتيك بلباو صاحب المركز العاشر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدوري الإسباني: فوز برشلونة على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 21:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوز ريال مدريد.. هذا ترتيب الدوري الاسباني
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 21:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز ريال مدريد على ريال سوسييداد 4-1 في الدوري الإسباني
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 21:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لسبب غير متوقع وغريب... سرق 15 ألف دولار من داخل منزل في بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 21:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

إدارة النادي

البروتوكول

مارتينيز

بروتوكول

سانشيز

فوتبول

خوسيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:06 | 2026-10-10
Lebanon24
10:33 | 2026-10-10
Lebanon24
09:37 | 2026-10-10
Lebanon24
08:11 | 2026-10-10
Lebanon24
06:24 | 2026-10-10
Lebanon24
04:00 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24