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خاص

ميسي يعتزل دولياً: ماذا يبقى للأرجنتين بعد رحيل رمزها؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-10-2026 | 14:06
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ميسي يعتزل دولياً: ماذا يبقى للأرجنتين بعد رحيل رمزها؟
ميسي يعتزل دولياً: ماذا يبقى للأرجنتين بعد رحيل رمزها؟ photos 0
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طوت الأرجنتين في السادس من تشرين الأول صفحة ليونيل ميسي، حين ودّع قائدها جمهوره في ملعب "مونومنتال" بفوز على بنين بثلاثية نظيفة، بعد أسابيع من إعلان اعتزاله الدولي إثر خسارة نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام إسبانيا. غير أن السؤال المطروح اليوم لا يتعلق بإرث اللاعب بقدر ما يتعلق بقدرة المنتخب على الحفاظ على هويته التنافسية بعد غياب الرجل الذي ارتبطت به نتائجه طوال عقدين، وبالأوراق التي يملكها المدرب ليونيل سكالوني لإدارة هذه المرحلة.
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ويكشف المونديال الأخير حجم هذا الارتباط، إذ خاض ميسي وهو في التاسعة والثلاثين المباريات الثماني كاملة وسجّل ثمانية أهداف. ويعني ذلك أن المنتخب ظل حتى اللحظة الأخيرة يستند إلى حلوله الفردية في المواعيد الحاسمة، ثم جاء النهائي الذي حُسم بهدف في الوقت الإضافي ليُظهر حدود هذا الرهان، بعدما عجز القائد عن ترك بصمته.
وتكتسب المقارنة بين ما قبل ميسي وما بعده بُعداً أعمق عند النظر إلى مسار المنتخب نفسه. فالأرجنتين التي لم تحرز أي لقب كبير بين عامي 1993 و2021 خسرت بوجود ميسي نهائيات عدة دفعته إلى الاعتزال للمرة الأولى عام 2016 قبل أن يتراجع عن قراره. ولم يتحوّل حضوره إلى ألقاب إلا حين بنى سكالوني منذ 2018 منظومة جماعية حوله، أثمرت لقبي كوبا أميركا 2021 و2024 وكأس العالم 2022 والوصول إلى نهائي 2026.
Lionel Messi's Argentina career turned football into a sacred mystery | Lionel Messi | The Guardian
وتمنح هذه المنظومة المدرب نقطة انطلاق مطمئنة نسبياً، إذ سبق للمنتخب أن تغلّب على الأوروغواي والبرازيل في تصفيات المونديال خلال غياب ميسي بسبب الإصابة، وهو ما دفع سكالوني إلى القول إن الفريق بات يلعب بالأسلوب نفسه بوجوده أو غيابه. كما افتتح المنتخب مرحلته الجديدة بفوزين على بوليفيا 4-0 وبوركينا فاسو 7-0 من دون أن تهتز شباكه. إلا أن هذه الأرقام تبقى محدودة الدلالة، لأن المنافسين يحتلون مراكز متأخرة في التصنيف الدولي، ولأن بوركينا فاسو وصلت إلى بوينس آيرس قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.
وعلى مستوى الأسماء، يبرز نيكو باز، صانع ألعاب كومو الإيطالي البالغ 21 عاماً، الذي سجّل في المباريات الودية الثلاث ويُتوقع أن يرث القميص رقم 10 إذا جدّد سكالوني عقده. ويُطرح إلى جانبه فرانكو ماستانتونو وجيانلوكا بريستياني بين المرشحين لملء الفراغ الهجومي، فيما يواصل لاوتارو مارتينيز دوره هدّافاً بعدما عادل سيرخيو أغويرو في المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين للمنتخب، ويبرز كريستيان روميرو مرشحاً لحمل شارة القيادة.
GOAT 🐐 GRACIAS LEO MESSI ❤️⭐️ LIONEL MESSI 🤩🌟 | ARGENTINA 2005-2026 🇦🇷 @leomessi @afaseleccion Lionel Messi stepped onto the pitch at the Monumental to warm up before his final match with
لكن التحدي لا يقتصر على تعويض ميسي، لأن رحيله يتزامن مع اعتزال نيكولاس أوتاميندي وتلميح لياندرو باريديس إلى إنهاء مسيرته الدولية، ما يعني أن المنتخب يفقد دفعة واحدة جزءاً من الكتلة التي صنعت ألقاب السنوات الأخيرة. ولذلك يتحوّل مستقبل سكالوني، الذي ينتهي عقده آخر العام الجاري وأبدى رغبته في التجديد، إلى العامل الأهم في ضمان الاستمرارية، لا سيما أن الاتحاد يسعى إلى إبقائه حتى مونديال 2030. ويبقى الامتحان الفعلي في المباريات الرسمية أمام منتخبات الصف الأول، لا في الوديات أمام منافسين متواضعين.
 
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