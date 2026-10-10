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رياضة

رونالدو موقوف مؤقتاً.. والاتحاد البرتغالي يمهّد لعودته

Lebanon 24
10-10-2026 | 15:25
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رونالدو موقوف مؤقتاً.. والاتحاد البرتغالي يمهّد لعودته
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أكد رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا وجود رغبة مشتركة في عودة كريستيانو رونالدو إلى المنتخب، رغم إيقافه مؤقتاً على خلفية مغادرته المعسكر الدولي في أيلول الماضي.

وكان رونالدو قد غادر المعسكر بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام النرويج، وسط خلاف مع المدرب خورخي جيسوس وتصريحات سبقت مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن الاتحاد البرتغالي إيقاف قائده بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الإجراءات التأديبية، على أن تتولى لجنة الانضباط المستقلة تقييم القضية واتخاذ القرار النهائي.

وقال بروينسا لصحيفة "ريكورد": "جاء وقت الهدوء. هناك رغبة قوية في استعادة قائدنا"، مشيراً إلى أن جيسوس يريد عودة رونالدو إذا كان جاهزاً بدنياً، وأن اللاعب نفسه أبدى رغبة واضحة في الالتحاق بالمنتخب مجدداً.

وأضاف أن ما يجمع المدرب والقائد واللاعبين يتجاوز نقاط الخلاف، مؤكداً أن المنتخب يركز على الاحتفاظ بلقب دوري الأمم الأوروبية واجتماع عناصره مجدداً في المعسكر المقبل.

وشدد بروينسا على ضرورة التعلم مما حدث، واصفاً رونالدو بأنه "أعظم لاعب برتغالي على مر العصور"، بعد أكثر من عقدين أمضاهما في خدمة المنتخب.

وختم بالتأكيد أن الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين يرغبون في طي الأزمة وعودة القائد، معرباً عن أمله في اكتمال صفوف المنتخب خلال معسكر تشرين الثاني المقبل.

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كريستيانو رونالدو

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