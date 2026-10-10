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رياضة

بعشرة لاعبين وفي الوقت القاتل.. توتنهام يخطف التعادل من مانشستر يونايتد

Lebanon 24
10-10-2026 | 15:30
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بعشرة لاعبين وفي الوقت القاتل.. توتنهام يخطف التعادل من مانشستر يونايتد
بعشرة لاعبين وفي الوقت القاتل.. توتنهام يخطف التعادل من مانشستر يونايتد photos 0
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خطف توتنهام تعادلاً مثيراً من مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1، مساء السبت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم استحواذ توتنهام على الكرة بنسبة 58% مقابل 42% لأصحاب الأرض، من دون نجاح أي من الفريقين في هز الشباك.

وبدأ النجم المصري عمر مرموش المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 66 بدلاً من محمد قدوس.

وافتتح بريان مبيومو التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73، قبل أن تتعقد مهمة توتنهام بطرد رودريغو بنتانكور إثر نطحه لوك شاو، في واقعة أشعلت مشاجرة بين لاعبي الفريقين.

ورغم النقص العددي، أدرك دومينيك سولانكي التعادل لتوتنهام في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحرم مانشستر يونايتد من الفوز.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثامن عشر، فيما أصبح رصيد مانشستر يونايتد 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

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الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد

الثاني عشر

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