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رياضة

برشلونة يضرب خيتافي بثلاثية.. ومشاركة جديدة لحمزة عبد الكريم

Lebanon 24
10-10-2026 | 15:42
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برشلونة يضرب خيتافي بثلاثية.. ومشاركة جديدة لحمزة عبد الكريم
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عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بفوزه على خيتافي بثلاثة أهداف من دون رد، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وأجرى المدرب هانز فليك تغييرات على التشكيلة الأساسية، فأراح بيدري وباو كوبارسي، ودفع بجول كوندي في مركز الظهير الأيمن وإريك غارسيا في قلب الدفاع.

ولم ينتظر برشلونة سوى دقيقتين لافتتاح التسجيل عبر أنتوني غوردون، الذي أطلق تسديدة غيّرت اتجاهها قبل أن تستقر في شباك خيتافي.

وفرض الفريق الكتالوني سيطرته على المباراة، قبل أن يضيف غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 30 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أشرك فليك كلاً من بيدري وفيرمين لوبيز ومارك بيرنال، فيما سجّل كوندي الهدف الثالث في الدقيقة 73، مؤكداً انتصار برشلونة.

وشهدت الدقيقة 81 دخول المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم بدلاً من جيسوس، في مشاركته الثانية مع الفريق الأول، بعدما ظهر بديلاً أمام رايو فايكانو.

ورفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

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عبد الكريم

أنتوني

غارسيا

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