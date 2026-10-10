برشلونة يضرب خيتافي بثلاثية.. ومشاركة جديدة لحمزة عبد الكريم

عزز صدارته للدوري الإسباني بفوزه على خيتافي بثلاثة أهداف من دون رد، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وأجرى المدرب هانز تغييرات على التشكيلة الأساسية، فأراح وباو كوبارسي، ودفع بجول كوندي في مركز الظهير الأيمن وإريك في قلب الدفاع.

ولم ينتظر برشلونة سوى دقيقتين لافتتاح التسجيل عبر غوردون، الذي أطلق تسديدة غيّرت اتجاهها قبل أن تستقر في شباك خيتافي.

وفرض الفريق الكتالوني سيطرته على المباراة، قبل أن يضيف غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 30 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أشرك فليك كلاً من بيدري وفيرمين لوبيز ومارك بيرنال، فيما سجّل كوندي الهدف الثالث في الدقيقة 73، مؤكداً انتصار برشلونة.

وشهدت الدقيقة 81 دخول المهاجم الشاب حمزة بدلاً من جيسوس، في مشاركته الثانية مع الفريق الأول، بعدما ظهر بديلاً أمام رايو فايكانو.

ورفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.