الهلال يحسم الكلاسيكو بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي

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حسم الهلال مواجهته أمام الاتحاد بالفوز 3-1، مساء الأحد على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.
وافتتح غابرييل مارتينيلي التسجيل للهلال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك يوسف النصيري التعادل للاتحاد في الدقيقة 22.
واستعاد الهلال تقدمه سريعاً عبر أولي أوتكيز في الدقيقة 30، ثم أضاف سامرفيل الهدف الثالث في الدقيقة 64، ليؤكد فوز أصحاب الأرض.
ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 14 نقطة في المركز الرابع.