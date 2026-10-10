الهلال يحسم الكلاسيكو بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي

حسم مواجهته أمام الاتحاد بالفوز 3-1، مساء الأحد على ملعب " أرينا"، ضمن الجولة الثامنة من للمحترفين.

وافتتح غابرييل مارتينيلي التسجيل للهلال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك يوسف النصيري التعادل للاتحاد في الدقيقة 22.

واستعاد الهلال تقدمه سريعاً عبر أولي أوتكيز في الدقيقة 30، ثم أضاف سامرفيل الهدف الثالث في الدقيقة 64، ليؤكد فوز أصحاب الأرض.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في صدارة ترتيب ، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 14 نقطة في المركز الرابع.