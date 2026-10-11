"الفار" يمنح ريال مدريد هدفاً ويلغي آخر.. فوز صعب وطرد لفينيسيوس

حقق فوزاً صعباً على فياريال بهدف من دون رد، مساء السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة الثامنة من .

ودخل فريق المدرب جوزيه مورينيو المباراة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لكنه عانى خلال الشوط الأول رغم الفرص التي سنحت لكيليان مبابي.

وحرم القائم المهاجم الفرنسي من افتتاح التسجيل، قبل أن يتصدى حارس فياريال لمحاولة أخرى له إثر تمريرة دقيقة من ترينت ألكسندر أرنولد. ومع انتهاء الشوط الأول سلبياً، أطلقت جماهير صافرات الاستهجان على اللاعبين أثناء توجههم إلى غرف الملابس.

وفي الشوط الثاني، هز يان ديوماندي شباك فياريال، لكن الحكم ألغى الهدف بداية بداعي التسلل، قبل أن يحتسبه بعد مراجعة تقنية الفيديو في الدقيقة 63، ليكون الأول للاعب في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد.

وشارك فينيسيوس بديلاً وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 70 بعد تمريرة من جود بيلينغهام، وركض مورينيو للاحتفال معه.

لكن حكم الفيديو استدعى حكم الساحة لمراجعة لقطة سبقت الهدف، أظهرت قيام فينيسيوس بشد شعر مدافع فياريال ساليبا. وقرر الحكم إلغاء الهدف وطرد اللاعب البرازيلي مباشرة، ليكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، خلف صاحب المركز الثاني بـ19 نقطة وبرشلونة المتصدر بـ24 نقطة، فيما تجمد رصيد فياريال عند 8 نقاط في المركز العاشر.