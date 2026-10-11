تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"الفار" يمنح ريال مدريد هدفاً ويلغي آخر.. فوز صعب وطرد لفينيسيوس

Lebanon 24
11-10-2026 | 01:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الفار يمنح ريال مدريد هدفاً ويلغي آخر.. فوز صعب وطرد لفينيسيوس
الفار يمنح ريال مدريد هدفاً ويلغي آخر.. فوز صعب وطرد لفينيسيوس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على فياريال بهدف من دون رد، مساء السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ودخل فريق المدرب جوزيه مورينيو المباراة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لكنه عانى خلال الشوط الأول رغم الفرص التي سنحت لكيليان مبابي.

وحرم القائم المهاجم الفرنسي من افتتاح التسجيل، قبل أن يتصدى حارس فياريال لمحاولة أخرى له إثر تمريرة دقيقة من ترينت ألكسندر أرنولد. ومع انتهاء الشوط الأول سلبياً، أطلقت جماهير ريال مدريد صافرات الاستهجان على اللاعبين أثناء توجههم إلى غرف الملابس.

وفي الشوط الثاني، هز يان ديوماندي شباك فياريال، لكن الحكم ألغى الهدف بداية بداعي التسلل، قبل أن يحتسبه بعد مراجعة تقنية الفيديو في الدقيقة 63، ليكون الأول للاعب في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد.

وشارك فينيسيوس جونيور بديلاً وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 70 بعد تمريرة من جود بيلينغهام، وركض مورينيو للاحتفال معه.

لكن حكم الفيديو استدعى حكم الساحة لمراجعة لقطة سبقت الهدف، أظهرت قيام فينيسيوس بشد شعر مدافع فياريال ساليبا. وقرر الحكم إلغاء الهدف وطرد اللاعب البرازيلي مباشرة، ليكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بـ19 نقطة وبرشلونة المتصدر بـ24 نقطة، فيما تجمد رصيد فياريال عند 8 نقاط في المركز العاشر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوز ريال مدريد على ريال سوسييداد 4-1 في الدوري الإسباني
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
للعسكريين الفارين والمسرّحين طرداً.. بيان من قيادة الجيش
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوز ريال مدريد.. هذا ترتيب الدوري الاسباني
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يستهل مشواره الأوروبي بانتصار صعب على انتر
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد

كيليان مبابي

ريال مدريد

البرازيل

برشلونة

جونيور

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:18 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:42 | 2026-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-10-11
Lebanon24
01:18 | 2026-10-11
Lebanon24
23:00 | 2026-10-10
Lebanon24
15:42 | 2026-10-10
Lebanon24
15:30 | 2026-10-10
Lebanon24
15:25 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24