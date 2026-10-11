تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

سقط ولم ينهض... وفاة حكم مصارعة بعد حركة محظورة في عدد من الاتحادات

Lebanon 24
11-10-2026 | 02:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سقط ولم ينهض... وفاة حكم مصارعة بعد حركة محظورة في عدد من الاتحادات
سقط ولم ينهض... وفاة حكم مصارعة بعد حركة محظورة في عدد من الاتحادات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توفي حكم مصارعة مكسيكي يبلغ 75 عاماً، بعدما نفّذ مصارع محترف حركة خطيرة عليه خلال مباراة في ولاية هيدالغو، في حادثة أدت إلى توقيف المصارع وفتح تحقيق في ملابسات الوفاة.

وبحسب موقع "People"، فإن الحكم خيراردو خيرمان بينيدا، المعروف في الحلبة باسم "إل بوهو" (البومة)، كان يشرف على مباراة بين المصارع خوسيه أنخيل ناجيرا، المعروف باسم "هيخو دي فيشمان"، ومصارع آخر يُدعى "ماسكارا ساغرادا"، في مدينة مينيرال دي لا ريفورما يوم 6 تشرين الأول.
Advertisement

وخلال المباراة، نفّذ ناجيرا حركة تُعرف باسم "بايلدرايفر"، تقوم على تثبيت رأس الخصم بين الساقين ثم إسقاطه بطريقة تدفع رأسه نحو أرضية الحلبة. ووفق التقارير، لم يتحرك بينيدا بعد تعرضه للحركة، فيما سارع الموجودون إلى طلب المساعدة الطبية، قبل إعلان وفاته.

وتُحظر هذه الحركة في عدد من اتحادات المصارعة بسبب مخاطرها المرتفعة وإمكانية تسببها بإصابات خطيرة.

وأوقفت السلطات ناجيرا للاشتباه في التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال، قبل إطلاق سراحه بعد وقت قصير، فيما لا يزال التحقيق مستمراً. ولم تُحسم بعد جميع ملابسات الحادثة أو المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.

وأعلنت الجهة المنظمة، "El Patrón Espectáculos Lucha Libre"، أنها وفّرت مساعدة قانونية للمصارع، وأنها على تواصل مع عائلة الحكم، معربة عن أسفها للوفاة وداعية إلى عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة خلال سير التحقيق.

وعقب الحادثة، أغلقت السلطات البلدية القاعة التي استضافت المباراة، فيما أفادت تقارير بأن المكان ربما لم يكن يحمل الترخيص اللازم لإقامة الحدث.

وكان بينيدا قد أمضى عقوداً في عالم المصارعة، وسبق له أن مارسها لمدة 15 عاماً تحت اسم "إل بوهو نيغرو الثاني"، قبل أن يعمل حكماً في الحلبات.
مواضيع ذات صلة
بحركة محظورة.. مصارع يقتل حكماً مخضرماً
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 14:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز وتحذّر السفن من العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 14:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: بيروت تنهض ببطء ومرفأها يتعافى من جديد
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 14:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: مسؤول إيراني يقول إن طهران تعتزم إعلان "منطقة محظورة" قرب مضيق هرمز في الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 14:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

منوعات

خوسيه أنخيل

ريفورما

خوسيه

ال دي

كاني

مارس

حلبا

بيني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-10-11
Lebanon24
06:30 | 2026-10-11
Lebanon24
04:04 | 2026-10-11
Lebanon24
01:18 | 2026-10-11
Lebanon24
01:16 | 2026-10-11
Lebanon24
23:00 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24