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خاص

فوز لا يخفي الخلل... ماذا يحدث داخل ريال مدريد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-10-2026 | 06:30
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فوز لا يخفي الخلل... ماذا يحدث داخل ريال مدريد؟
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خرج ريال مدريد من مباراة فياريال ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم بفوز بهدف نظيف، لكنه لم يقدّم الأداء الذي كانت تنتظره جماهيره بعد خسارة "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد. صافرات الاستهجان التي رافقت نهاية الشوط الأول سبقت هدف الفوز، وأظهرت أن الاعتراض يتجاوز نتيجة مباراة واحدة إلى مستوى فريق تغيّر مدربه وتوسعت خياراته، فيما يستمر التعثر في تقديم أداء مقنع.
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الموسم الماضي بدأ مع تشابي ألونسو وانتهى مع ألفارو أربيلوا، من دون الفوز بالدوري أو الكأس أو دوري أبطال أوروبا. وجاء تعيين جوزيه مورينيو في حزيران ليمنح الفريق بداية جديدة بعد تبديل مدربه خلال الموسم. لذلك، فإن المقارنة اليوم تتعلق أيضاً بقدرة الجهاز الجديد على تثبيت طريقة لعب تستمر تحت الضغط، بعدما فشل سابقاه في إنهاء الموسم بلقب كبير.
وتغيّرت خيارات التشكيلة بدورها. انضم إبراهيما كوناتي إلى الدفاع، وبرناردو سيلفا إلى الوسط، ويان ديوماندي إلى الهجوم. هذه الإضافات تمنح مورينيو حلولاً مختلفة: مدافعاً إضافياً للمواجهات البدنية، ولاعباً يجيد الاحتفاظ بالكرة والتمرير في المساحات الضيقة، ومهاجماً يستطيع تهديد الدفاع بالسرعة. لكن كثرة الخيارات تضع المدرب أمام مسؤولية اختيار التوليفة المناسبة وتحديد أدوارها، خصوصاً عندما يتراجع إيقاع المباراة.
أمام فياريال، بدأ ريال مدريد بتشواميني وفالفيردي، ومعهما بيلينغهام وغولر وديوماندي خلف مبابي، فيما بقي برناردو وفينيسيوس على مقاعد البدلاء. وبقراءة هذه التشكيلة، حاول مورينيو الجمع بين الحماية في الوسط وتعدد الخيارات الهجومية. إلا أن الشوط الأول لم يُظهر استفادة كافية من هذا العدد من اللاعبين القادرين على صناعة الفرص. ظهرت فرص لمبابي، من بينها تسديدة في القائم، من دون أن يفرض الفريق تفوقاً هجومياً متواصلاً.
وكان تعديل موقع فالفيردي من التفاصيل المؤثرة بعد الاستراحة. انتقل إلى الظهير الأيمن مع خروج ترينت ودخول فينيسيوس، ثم صنع هدف ديوماندي بتمريرة خلف الدفاع. نجح التعديل في إنتاج فرصة حاسمة، لكنه أعاد طرح مسألة توزيع أدوار فالفيردي.
أما إبقاء فينيسيوس خارج التشكيلة الأساسية، فأظهر استعداد مورينيو لتغيير موقع أحد أبرز نجومه عندما يتراجع مستواه. لكن دخوله انتهى بطرد بسبب شدّ شعر منافسه وإلغاء هدفه، ما أجبر الفريق على حماية تقدمه بعشرة لاعبين. هنا تصبح استعادة مستوى البرازيلي مرتبطة بانضباطه أيضاً؛ فالفريق الذي يجد صعوبة في حسم مبارياته لا يحتمل أن يخسر أحد مهاجميه بهذه الطريقة.
وفي المقابل، احتفظ ريال مدريد بتقدمه، وساعدته تدخلات كورتوا على تجاوز الدقائق الصعبة. هذا يحسب للفريق، لكنه لا يكفي للحكم بأن مشكلات الموسم الماضي عولجت. حتى الآن، تبدو التغييرات أوضح في الأسماء والاختيارات منها في انتظام الأداء. أمام مورينيو مهمة محددة: جعل صناعة الفرص أقل تقطعاً، وتثبيت أدوار الوسط، وتقليل المباريات التي يبقى فيها الفوز معلقاً على فرصة واحدة أو تصدٍّ حاسم للحارس.
 
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