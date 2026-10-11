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رياضة

بعد هدفه الأول مع برشلونة.. ماذا قال أنتوني غوردون؟

Lebanon 24
11-10-2026 | 07:36
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أطلق الإنكليزي أنتوني غوردون سهامه واحتفل بهدفه الأول بقميص برشلونة، في الفوز على خيتافي بنتيجة 3-0، بعدما احتاج إلى دقيقتين فقط لافتتاح سجله التهديفي مع الفريق الكتالوني، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس السبت.
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ورغم تقدير جماهير برشلونة لأدائه، وصناعته خمسة أهداف لزملائه، لم يتمكن الجناح الإنكليزي من هز الشباك منذ انضمامه إلى الفريق، قبل أن ينجح أخيرًا في التسجيل أمام خيتافي، بعدما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء تقريبًا، اصطدمت باللاعب مارتن وغيرت اتجاهها، وذلك عقب مراوغة بين قدمي جوديلخ.
 
وبدا غوردون سعيدًا للغاية بإنهاء انتظاره، ليصبح اللاعب التاسع في قائمة برشلونة هذا الموسم الذي ينجح في تسجيل هدف، وقال في تصريحات لشبكة "DAZN": "هذا الهدف مفيد لثقتي بنفسي".

وأضاف الجناح الإنجليزي: "شعرت بحب الجماهير خلال احتفالي بالهدف"، في إشارة إلى الدعم الذي تلقاه من مشجعي الفريق بعد هز الشباك للمرة الأولى.

وساعدت البداية القوية لبرشلونة هذا الموسم، وتصدره الترتيب، غوردون على التعامل بصورة أفضل مع تأخره في التسجيل، مؤكدًا أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول.
 
وأوضح: "الفريق يأتي دائمًا أولًا"، مضيفًا: "إذا لم تدخل الكرة الشباك، فلا مشكلة. أذهب إلى النوم وأنا أشعر بالراحة لأنني أعلم أن الأهداف ستأتي في النهاية".

ورغم ارتياحه لإنهاء صيامه التهديفي، شدد اللاعب الإنكليزي على ضرورة الحفاظ على تركيزه من أجل تكرار التسجيل في المباريات المقبلة. (إرم نيوز)
 
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