أجواء عدائية في أنفيلد... جماهير ليفربول تصعّد ضد مانشستر سيتي

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وصل متصدر إلى ملعب ، ليجد تداعيات الحكم المتعلق بمخالفاته المالية في انتظاره عند البوابات.ويخوض سيتي مباراته الأولى منذ أن أدانته لجنة مستقلة بارتكاب 114 مخالفة للوائح المالية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما أعد مشجعو استقبالاً عدائياً للفريق.وأطلقت الجماهير صيحات استهجان مدوية أثناء الإعلان عن تشكيلة سيتي، ورددت هتافات "إلى الهبوط، إلى الهبوط، إلى الهبوط"، في إشارة إلى احتمال تعرض النادي لعقوبة الهبوط.ورفعت إحدى اللافتات عبارة "جيل كامل من المشجعين تعرض للخداع"، فيما حمل بعض المشجعين ثلاث بالونات تحمل الرقم 114.في المقابل، رفع مشجعو سيتي الذين سافروا خلف فريقهم موزات قابلة للنفخ، في تقليد ساخر يعود إلى فترة لعب النادي خارج الأضواء في ثمانينيات القرن الماضي. ويواصل النادي نفي التهم الموجهة إليه.وخارج ، شهدت أكشاك بيع التذكارات إقبالاً كبيراً على الأعلام والقمصان التي تحمل كلمة "غشاشون".وكان ذلك نوعاً من السخرية ذات الطابع الكروي، ومؤشراً على أن تداعيات القرار انتقلت بسرعة من قاعات التحقيق إلى أجواء المنافسة الجماهيرية في الدوري الإنجليزي الممتاز.وكانت شرطة ميرسيسايد في حالة تأهب قصوى وسط مخاوف من استهداف حافلة سيتي بعدما روجت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لما سمي "باستقبال الحافلة".لكن رغم اصطفاف جماهير ليفربول على طريق أنفيلد وهي ترفع الألعاب النارية وتردد الهتافات المناهضة لسيتي، فإن الفريق سلك طريقاً بديلاً إلى الملعب ووصل بحضور عدد قليل من المشجعين.وفي عام 2018، تعرضت حافلة سيتي للرشق بالزجاجات والعلب المعدنية والألعاب النارية قبل مباراة في على ملعب أنفيلد، ولحقت بها أضرار بالغة استدعت توفير حافلة بديلة للعودة إلى .