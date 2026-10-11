الحكمة يحقق فوزه الثاني على حساب الاتحاد الأهلي الحلبي

حقق فوزه الثاني في الـ38 لكرة السلة، بعدما تغلّب على الاتحاد الأهلي الحلبي بفارق 17 نقطة، بنتيجة 88-71، ضمن منافسات .

وأُقيمت المباراة على أرض قاعة في ، التي تستضيف منافسات البطولة، وشهدت حضورًا جماهيريًا كثيفًا فاق عدد المشجعين الذين واكبوا الفريق الأخضر في مباراته الافتتاحية مساء السبت.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي: 28-15، و49-39، و72-60، قبل أن يحسم اللقاء بنتيجة 88-71، مواصلًا انطلاقته الإيجابية في البطولة.