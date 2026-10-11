الحكمة يحقق فوزه الثاني على حساب الاتحاد الأهلي الحلبي

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حقق الحكمة بيروت فوزه الثاني في بطولة الأندية العربية الـ38 لكرة السلة، بعدما تغلّب على الاتحاد الأهلي الحلبي بفارق 17 نقطة، بنتيجة 88-71، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وأُقيمت المباراة على أرض قاعة النادي الرياضي في غزير، التي تستضيف منافسات البطولة، وشهدت حضورًا جماهيريًا كثيفًا فاق عدد المشجعين الذين واكبوا الفريق الأخضر في مباراته الافتتاحية مساء السبت.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي: 28-15، و49-39، و72-60، قبل أن يحسم الحكمة اللقاء بنتيجة 88-71، مواصلًا انطلاقته الإيجابية في البطولة.