شدّ الشعر في كرة القدم... لماذا يستوجب الطرد؟

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اثار طُرد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مباراة ضد فياريال في الجولة الثامنة من بسبب شدّ شعر أحد لاعبي الفريق المنافس، فياريال ناثان ساليبا تساؤلات حول عقوبة هذا التصرف في . فشدّ الشعر المتعمّد، عندما يتجاوز التلامس الطفيف، يُعامل عادةً كسلوك عنيف يستوجب البطاقة الحمراء، حتى من دون إصابة اللاعب الآخر. ويستطيع حكم الفيديو التدخل إذا فاتت الواقعة حكم الساحة، كما حدث مع فينيسيوس، الذي أُلغي هدفه أيضاً لأن المخالفة سبقته. وقد شهدت مباريات سابقة وقائع مشابهة انتهى بعضها بالطرد، فيما أثار بعضها الآخر جدلاً بعدما مرّ من دون عقوبة.تُقيَّم هذه الحالات ضمن أحكام السلوك العنيف في القانون الثاني عشر من قوانين كرة القدم الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي (IFAB). وقد أوضح هاورد ويب، رئيس هيئة حكام كرة القدم المحترفة في إنكلترا، أن جذب شعر المنافس يُعامل عادةً كسلوك عنيف يستوجب البطاقة الحمراء، مع التمييز بين الشدّ الفعلي ومجرد لمس الشعر بصورة طفيفة. لذلك، لا يحتاج الحكم إلى رؤية إصابة حتى يتخذ قرار الطرد؛ التقييم يتعلق بالفعل نفسه وطبيعته.ومن الأمثلة البارزة طرد جواو نيفيش، لاعب ، في نهائي للأندية أمام تشلسي في 2025. أمسك بشعر مارك كوكوريلا، فأشهر الحكم له بطاقة صفراء أولاً، ثم استبدلها بالحمراء بعد مراجعة الشاشة. وكانت النتيجة خسارة لاعباً في الدقائق الأخيرة من مباراة انتهت بثلاثية لتشلسي.وقبلها، في كانون الأول 2024، طُرد قائد ساوثهامبتون جاك ستيفنز بعدما شدّ شعر كوكوريلا أثناء التحضير لركلة ركنية. تدخل حكم الفيديو، ثم راجع حكم الساحة اللقطة وأشهر البطاقة الحمراء.لكن كوكوريلا نفسه تعرّض لواقعة مشابهة أمام توتنهام في آب 2022، عندما جذبه كريستيان روميرو من شعره من دون أن يُطرد. واعترف حكم الفيديو مايك دين لاحقاً بأنه أخطأ عندما لم يوصِ حكم الساحة بمراجعة الواقعة. وقد جاء هدف التعادل لتوتنهام من الركنية التالية، ما زاد أثر القرار على نتيجة المباراة.وتوضح هذه الأمثلة أهمية مراقبة ما يحدث بعيداً عن ، خصوصاً عند الركنيات والالتحامات داخل المنطقة. فالشدّ قد يفوت حكم الساحة المنشغل بمسار اللعب، وتصبح مراجعة الفيديو حاسمة في كشفه. أما إفلات لاعب من العقوبة في مباراة سابقة، فلا يجعل التصرف مسموحاً في المباراة التالية.