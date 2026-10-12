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رياضة

الاتحاد اللبناني لكرة القدم – اتحاد الجنوب الفرعي اقام حفل تتويج المناطق

Lebanon 24
12-10-2026 | 02:39
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الاتحاد اللبناني لكرة القدم – اتحاد الجنوب الفرعي اقام حفل تتويج المناطق
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أقام الاتحاد اللبناني لكرة القدم – اتحاد الجنوب الفرعي (لجنة التطوير والاكاديميات )، حفل "تتويج المناطق"، ضمن فعاليات بطولة الراحل الدكتور تمام حجازي، على ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية ، في حضور مسؤول مكتب الشباب والرياضة في حركة "أمل" في إقليم الجنوب المهندس علي حسن، رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور مازن قبيسي، رئيس اتحاد الجنوب الفرعي ابراهيم دبوق ونائبه حسين بشارة، مسؤول وحدة الانشطة الرياضية والكشفية في محافظة النبطية عبدالله عساف، المسؤول التنظيمي للحركة في المنطقة الثانية الدكتور أحمد صفاوي، نائب رئيس اتحاد كرة اليد عبدالله عاصي، ممثل اتحاد بيروت الفرعي ربيع حمدان ، مسؤول الشباب والرياضة في المنطقة الثانية في الحركة المحامي علي زبيب وفاعليات.
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بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس اتحاد الجنوب الفرعي إبراهيم دبوق وأشاد بجهود الرياضيين لانجاح هذا اللقاء "الذي يعكس صورة مشرقة عن طاقات الجنوب وشبابه"، وأكد أن "الملاعب والأكاديميات ستبقى حاضنة للمواهب، ومنبراً لترسيخ ثقافة المحبة والتلاقي والتنافس الشريف، وأن الاستثمار في الأجيال الناشئة هو استثمار في مستقبل الرياضة اللبنانية. فالجنوب، الذي قدّم التضحيات، يواصل اليوم صناعة الأمل، ويؤكد من خلال أبنائه ومواهبه الرياضية أن إرادة الحياة والنجاح تبقى أقوى من كل التحديات".

وقال: "أما أندية الجنوب ، فهي اساس اللعبة وعنوان حضورها ونؤكد أن اتحاد الجنوب الذي هو بيت الجميع ، لا نادٍ فوق ناد، ولا تميز بين ناد وآخر ، ونعتز بالنتائج التي حققها انديتنا في الموسم الماضي وتبارك لنادي الريان الصرفند والعزيز حاريص صعودهما إلى الدرجة الثالثة".

وختم:"نريد اتحاداً يحتضن المواهب ويدعم الأندية ويضع فرص للمستقبل في الجنوب ، نبدأ بأنديتنا واكاديمياتنا ، نكبر ، وبعملنا المشترك نصنع الانجاز". 

بعد ذلك، جرى توزيع الكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية على الاكاديميات واللاعبين المكرمين، ثم قدم قبيسي ، و دبوق وحسن درعا تقديرا لعائلة حجازي.
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