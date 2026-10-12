ماذا يحتاج برشلونة لتحطيم رقم ريال مدريد التاريخي؟

بات برشلونة على بُعد خطوة من معادلة الرقم القياسي لريال مدريد في عدد الانتصارات المتتالية مع بداية الدوري الإسباني، بعدما واصل انطلاقته المثالية في موسم 2026-2027، محققًا الفوز الثامن تواليًا في المسابقة، ليعادل أفضل بداية في تاريخ النادي الكتالوني.



ويحتاج الفريق، بقيادة مدربه الألماني هانزي ، إلى مواصلة انتصاراته في الجولات المقبلة من أجل الانفراد بالرقم القياسي، بعدما نجح في معادلة إنجاز برشلونة موسم 2013-2014، عندما حقق الفريق آنذاك ثمانية انتصارات متتالية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو.

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وجاءت الخطوة الجديدة بعد فوز برشلونة على خيتافي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني بدايته القوية ويؤكد طموحه في الحفاظ على لقب الليغا.