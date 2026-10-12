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رياضة

ماذا يحتاج برشلونة لتحطيم رقم ريال مدريد التاريخي؟

Lebanon 24
12-10-2026 | 04:40
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ماذا يحتاج برشلونة لتحطيم رقم ريال مدريد التاريخي؟
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بات برشلونة على بُعد خطوة من معادلة الرقم القياسي لريال مدريد في عدد الانتصارات المتتالية مع بداية الدوري الإسباني، بعدما واصل انطلاقته المثالية في موسم 2026-2027، محققًا الفوز الثامن تواليًا في المسابقة، ليعادل أفضل بداية في تاريخ النادي الكتالوني.

ويحتاج الفريق، بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، إلى مواصلة انتصاراته في الجولات المقبلة من أجل الانفراد بالرقم القياسي، بعدما نجح في معادلة إنجاز برشلونة موسم 2013-2014، عندما حقق الفريق آنذاك ثمانية انتصارات متتالية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو. 
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وجاءت الخطوة الجديدة بعد فوز برشلونة على خيتافي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني بدايته القوية ويؤكد طموحه في الحفاظ على لقب الليغا.
 
ماذا ينتظر برشلونة وريال مدريد؟

يستعد برشلونة لخوض اختبار أوروبي أمام غلطة سراي التركي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، قبل العودة إلى الدوري الإسباني لمواجهة ريال بيتيس يوم السبت 17 تشرين الأول.

وبعدها، يخوض الفريق الكتالوني مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 20 تشرين الأول في دوري الأبطال، قبل أن يستضيف ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو يوم 25 أكتوبر، في لقاء قد يكون له تأثير كبير في سباق المنافسة على اللقب.

أما ريال مدريد، فيحل ضيفًا على روما الإيطالي يوم 14 تشرين الأول في دوري أبطال أوروبا، قبل استضافة إشبيلية في الدوري الإسباني يوم 18 تشرين الأول، ثم مواجهة لايبزيغ الألماني يوم 21 تشرين الأول في المسابقة القارية.

وتتجه الأنظار إلى كلاسيكو 25 تشرين الأول، الذي سيجمع برشلونة وريال مدريد على ملعب الفريق الكتالوني، إذ ستكون المواجهة فرصة أمام برشلونة لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز صدارته، بينما يأمل ريال مدريد في تقليص الفارق وإعادة المنافسة إلى نقطة أكثر تقاربًا.

ويحتاج برشلونة إلى مواصلة الانتصارات من أجل الانفراد بالرقم القياسي لأفضل بداية في تاريخ النادي بالدوري الإسباني، لكن ازدحام جدول المباريات وصعوبة الاستحقاقات المقبلة يجعلان الحفاظ على هذا النسق تحديًا حقيقيًا أمام فليك ولاعبيه. (إرم نيوز) 
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