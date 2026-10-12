من هو حكم مواجهة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

عيّن "يويفا" الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة المواجهة المرتقبة بين روما وريال ، الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات ، فيما سيتولى الهولندي دينيس هيغلر مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR).

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أدار ليتكسييه، البالغ 37 عاماً، ست مباريات لريال مدريد في ، حقق خلالها الفريق ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل خسارتين.

وكانت أولى مبارياته مع الفريق الملكي في موسم 2022-2023، خلال مواجهة تشيلسي في ذهاب ربع النهائي، والتي انتهت بفوز بهدفين دون رد على ملعب سانتياغو برنابيو.

أما آخرها، فكانت أمام بنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 الموسم الماضي، وانتهت بفوز مدريد بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وشهدت مواجهة بنفيكا طرد مدربه آنذاك جوزيه مورينيو، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين نتيجة الاعتراض، ما حرمه من الجلوس على مقاعد البدلاء في لقاء الإياب.

في المقابل، لم يسبق للحكم الفرنسي إدارة أي مباراة لروما في أبطال ، لكنه قاد الفريق في أربع مواجهات بالدوري ، فاز في اثنتين وخسر مثلهما.

وكانت آخر مباراة أدارها ليتكسييه لروما أمام بورتو، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، وانتهت بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 3-2.