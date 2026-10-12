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رياضة

من هو حكم مواجهة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

Lebanon 24
12-10-2026 | 06:00
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من هو حكم مواجهة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟
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عيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة المواجهة المرتقبة بين روما وريال مدريد، الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، فيما سيتولى الهولندي دينيس هيغلر مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR).

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أدار ليتكسييه، البالغ 37 عاماً، ست مباريات لريال مدريد في دوري الأبطال، حقق خلالها الفريق ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل خسارتين.

وكانت أولى مبارياته مع الفريق الملكي في موسم 2022-2023، خلال مواجهة تشيلسي في ذهاب ربع النهائي، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد على ملعب سانتياغو برنابيو.

أما آخرها، فكانت أمام بنفيكا البرتغالي في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 الموسم الماضي، وانتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وشهدت مواجهة بنفيكا طرد مدربه آنذاك جوزيه مورينيو، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين نتيجة الاعتراض، ما حرمه من الجلوس على مقاعد البدلاء في لقاء الإياب.

في المقابل، لم يسبق للحكم الفرنسي إدارة أي مباراة لروما في دوري أبطال أوروبا، لكنه قاد الفريق الإيطالي في أربع مواجهات بالدوري الأوروبي، فاز في اثنتين وخسر مثلهما.

وكانت آخر مباراة أدارها ليتكسييه لروما أمام بورتو، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، وانتهت بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 3-2.

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