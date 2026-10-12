تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

رونالدو: أنا الأعظم في التاريخ هذا ما تقوله الأرقام

Lebanon 24
12-10-2026 | 09:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رونالدو: أنا الأعظم في التاريخ هذا ما تقوله الأرقام
رونالدو: أنا الأعظم في التاريخ هذا ما تقوله الأرقام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثقته بأنه اللاعب الأكثر تكاملاً في تاريخ كرة القدم، مشدداً على أن الأرقام تثبت مكانته، سواء نجح في الوصول إلى حاجز الألف هدف أم لم يحقّق ذلك.

Advertisement

وقال رونالدو، في حوار مع شبكة «سي إن إن» بنسختها البرتغالية: "هناك من يفضل ميسي أو بيليه أو دييغو أرماندو مارادونا، فهذا في النهاية ذوق شخصي وأنا أحترمه".

وأضاف: "أما إن يدعي أحدهم أنني لست لاعبا كاملا فهذه كذبة كبيرة، أنا اللاعب الأكثر تكاملا في التاريخ".

وعن إمكانية بلوغه الهدف رقم 1000 في مسيرته، قال: "يجب أن تسير الأمور بصورة طبيعية. إذا سجلت 920 هدفا، أو 925، أو 930، فإن أفضل لاعب في التاريخ هو أنا، وانتهى الأمر".

ويحتاج رونالدو، نجم النصر السعودي ولاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس سابقاً، إلى تسجيل 20 هدفاً إضافياً ليصبح أول لاعب يصل إلى ألف هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

وأكد النجم البرتغالي: "أنا الأعظم في التاريخ، هذا ما تقوله الأرقام وهي تروي كل شيء، لا أعرف شخصا آخر أفضل مني".

وختم رونالدو قائلاً: "لن أندم لو اعتزلت اليوم على أي شيء، ولن أقول إنني يجب أن أصل إلى ألف هدف، لأن التاريخ قد كتب بالفعل".

 
مواضيع ذات صلة
رونالدو يواصل تحطيم الأرقام.. هذا ما سجله مع فريق النصر
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 20:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بين دموع ميسي وأزمة رونالدو.. الفصل الأخير من أعظم منافسة
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 20:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يقوله القانون عن حضور العميد مرشد سليمان ذكرى نصرالله ؟
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 20:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار شقق في بيروت منفصلة عن الواقع.. ولكن ماذا تقول الأرقام!
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 20:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد

ريال مدريد

البرتغالية

كرة القدم

مانشستر

السعود

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:24 | 2026-10-12
Lebanon24
06:00 | 2026-10-12
Lebanon24
04:40 | 2026-10-12
Lebanon24
04:30 | 2026-10-12
Lebanon24
02:39 | 2026-10-12
Lebanon24
00:48 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24