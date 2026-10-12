رونالدو: أنا الأعظم في التاريخ هذا ما تقوله الأرقام

أكد النجم ثقته بأنه اللاعب الأكثر تكاملاً في تاريخ ، مشدداً على أن الأرقام تثبت مكانته، سواء نجح في الوصول إلى حاجز الألف هدف أم لم يحقّق ذلك.

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وقال رونالدو، في حوار مع شبكة « إن» بنسختها : "هناك من يفضل ميسي أو بيليه أو دييغو أرماندو مارادونا، فهذا في النهاية ذوق شخصي وأنا أحترمه".

وأضاف: "أما إن يدعي أحدهم أنني لست لاعبا كاملا فهذه كذبة كبيرة، أنا اللاعب الأكثر تكاملا في التاريخ".

وعن إمكانية بلوغه الهدف رقم 1000 في مسيرته، قال: "يجب أن تسير الأمور بصورة طبيعية. إذا سجلت 920 هدفا، أو 925، أو 930، فإن أفضل لاعب في التاريخ هو أنا، وانتهى الأمر".

ويحتاج رونالدو، نجم النصر السعودي ولاعب ومانشستر يونايتد ويوفنتوس سابقاً، إلى تسجيل 20 هدفاً إضافياً ليصبح أول لاعب يصل إلى ألف هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

وأكد النجم البرتغالي: "أنا الأعظم في التاريخ، هذا ما تقوله الأرقام وهي تروي كل شيء، لا أعرف شخصا آخر أفضل مني".

وختم رونالدو قائلاً: "لن أندم لو اعتزلت اليوم على أي شيء، ولن أقول إنني يجب أن أصل إلى ألف هدف، لأن التاريخ قد كتب بالفعل".