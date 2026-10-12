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رياضة

هل تعطلت تقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك؟ اتحاد الكرة يوضح

Lebanon 24
12-10-2026 | 15:30
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هل تعطلت تقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك؟ اتحاد الكرة يوضح
هل تعطلت تقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك؟ اتحاد الكرة يوضح photos 0
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نفى مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد عن تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي،  حسب موقع "بطولات".

وقال المصدر إن التقنية عملت بصورة طبيعية طوال الدقائق التسعين، مؤكداً أن الأنباء المتداولة بشأن توقفها "غير صحيحة على الإطلاق".

وكان الأهلي قد حسم المواجهة بهدفين من دون رد، ضمن الجولة السادسة من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويتصدر الترتيب مؤقتاً، في انتظار انتهاء مباراة بيراميدز ضمن الجولة نفسها.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة رادي أوبريونوفيتش، بمساعدة يوري برابروتنيك وجريجا كورديز، فيما تولى دافيد شمايتس مهمة الحكم الرابع. وقاد ماتي يوج غرفة تقنية الفيديو بمساعدة دافيد جابروفيتش.

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