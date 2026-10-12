نادي "الأهلي" يعبر "الوصل" بثلاثية ويتصدر منطقة الغرب آسيوياً

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تغلّب نادي الأهلي السعودي على مضيفه الوصل الإماراتي بنتيجة 3-1، مساء الاثنين، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم لموسم 2026-2027.
وافتتح روجر إيبانيز التسجيل للأهلي في الدقيقة 20، قبل أن يدرك بيدرو مالهيرو التعادل للوصل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
واستعاد الأهلي تقدمه عبر فرانسيسكو ترينكاو في الدقيقة 57، قبل أن يحسم فراس البريكان المواجهة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
ورفع حامل اللقب رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر ترتيب منطقة الغرب مؤقتاً بفارق الأهداف عن القادسية، فيما بقي الوصل في المركز الرابع عشر من دون نقاط.