بعد 25 عاماً من الانتظار.. "كوفنتري" يهزّ الشباك أمام جماهيره في الدوري الإنكليزي

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أنهى نادي "كوفنتري سيتي" انتظاراً دام 25 عاماً لتسجيل هدف على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجّل جاك رودوني من ركلة جزاء في مواجهة نيوكاسل يونايتد، مانحاً فريق المدرب فرانك لامبارد التقدم في المباراة التي أُقيمت مساء الاثنين.
ويقول موقع "Goal" إن رودوني نجح في التسجيل بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة، إثر احتساب ركلة جزاء لصالح كوفنتري، بعدما أسقط حارس نيوكاسل لوكاس هورنيتشيك اللاعب سيدكي شريف داخل منطقة الجزاء.
وتولى رودوني تنفيذ الركلة، وأسكن الكرة في الزاوية السفلية، مسجلاً أول هدف لكوفنتري على أرضه في دوري الدرجة الأولى منذ نيسان 2001، حين هزّ جون هارتسون شباك سندرلاند.
وجاءت ركلة الجزاء بعد مجهود من شريف، الذي خاض أول مباراة له أساسياً في الدوري الممتاز، بعدما واجه صعوبات بدنية خلال فترة الإعداد للموسم. وأشاد لامبارد بتطوره والتزامه في التدريبات، مشيراً إلى أنه لا يزال بحاجة إلى الوقت للتأقلم مع الفريق.
وكان لامبارد قد شدد قبل المباراة على أهمية البناء على الفوز السابق خارج الأرض أمام نوتنغهام فورست، معتبراً أن الحفاظ على الزخم الإيجابي ضروري لتحسين أداء الفريق خلال الموسم.