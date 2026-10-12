بعد 25 عاماً من الانتظار.. "كوفنتري" يهزّ الشباك أمام جماهيره في الدوري الإنكليزي

أنهى نادي "كوفنتري سيتي" انتظاراً دام 25 عاماً لتسجيل هدف على أرضه في الممتاز ، بعدما سجّل جاك رودوني من ركلة جزاء في مواجهة ، مانحاً فريق المدرب لامبارد التقدم في المباراة التي أُقيمت مساء الاثنين.

ويقول موقع "Goal" إن رودوني نجح في التسجيل بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة، إثر احتساب ركلة جزاء لصالح كوفنتري، بعدما أسقط حارس لوكاس هورنيتشيك اللاعب سيدكي شريف داخل منطقة الجزاء.

وتولى رودوني تنفيذ الركلة، وأسكن في الزاوية السفلية، مسجلاً أول هدف لكوفنتري على أرضه في منذ نيسان 2001، حين هزّ جون هارتسون شباك سندرلاند.

وجاءت ركلة الجزاء بعد مجهود من شريف، الذي خاض أول مباراة له أساسياً في ، بعدما واجه صعوبات بدنية خلال فترة الإعداد للموسم. وأشاد لامبارد بتطوره والتزامه في التدريبات، مشيراً إلى أنه لا يزال بحاجة إلى الوقت للتأقلم مع الفريق.

وكان لامبارد قد شدد قبل المباراة على أهمية البناء على الفوز السابق خارج الأرض أمام فورست، معتبراً أن الحفاظ على الزخم الإيجابي ضروري لتحسين أداء الفريق خلال الموسم.