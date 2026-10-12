تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد 25 عاماً من الانتظار.. "كوفنتري" يهزّ الشباك أمام جماهيره في الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
12-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد 25 عاماً من الانتظار.. كوفنتري يهزّ الشباك أمام جماهيره في الدوري الإنكليزي
بعد 25 عاماً من الانتظار.. كوفنتري يهزّ الشباك أمام جماهيره في الدوري الإنكليزي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أنهى نادي "كوفنتري سيتي" انتظاراً دام 25 عاماً لتسجيل هدف على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجّل جاك رودوني من ركلة جزاء في مواجهة نيوكاسل يونايتد، مانحاً فريق المدرب فرانك لامبارد التقدم في المباراة التي أُقيمت مساء الاثنين.

ويقول موقع "Goal" إن رودوني نجح في التسجيل بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة، إثر احتساب ركلة جزاء لصالح كوفنتري، بعدما أسقط حارس نيوكاسل لوكاس هورنيتشيك اللاعب سيدكي شريف داخل منطقة الجزاء.

وتولى رودوني تنفيذ الركلة، وأسكن الكرة في الزاوية السفلية، مسجلاً أول هدف لكوفنتري على أرضه في دوري الدرجة الأولى منذ نيسان 2001، حين هزّ جون هارتسون شباك سندرلاند.

وجاءت ركلة الجزاء بعد مجهود من شريف، الذي خاض أول مباراة له أساسياً في الدوري الممتاز، بعدما واجه صعوبات بدنية خلال فترة الإعداد للموسم. وأشاد لامبارد بتطوره والتزامه في التدريبات، مشيراً إلى أنه لا يزال بحاجة إلى الوقت للتأقلم مع الفريق.

وكان لامبارد قد شدد قبل المباراة على أهمية البناء على الفوز السابق خارج الأرض أمام نوتنغهام فورست، معتبراً أن الحفاظ على الزخم الإيجابي ضروري لتحسين أداء الفريق خلال الموسم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال في الدوري الإنكليزي.. نادٍ عريق للبيع
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
فولهام يوقف ليفربول بتعادل سلبي في الدوري الإنكليزي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسنال يسقط تشيلسي في الدوري الانكليزي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى الدوري الإنكليزي.. مانويل أنخيل يغادر ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري الدرجة الأولى

الدوري الإنكليزي

نيوكاسل يونايتد

الدوري الممتاز

لكرة القدم

كرة القدم

نوتنغهام

نيوكاسل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-10-13
Lebanon24
00:06 | 2026-10-13
Lebanon24
16:56 | 2026-10-12
Lebanon24
16:47 | 2026-10-12
Lebanon24
15:43 | 2026-10-12
Lebanon24
15:30 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24