توتنهام يواجه منافسة من 4 أندية إنكليزية لضم موهبة باير ليفركوزن

دخل نادي " " سباق التعاقد مع المهاجم الكاميروني كريستيان كوفاني، لاعب باير ليفركوزن الألماني، لكنه سيواجه منافسة من وإيفرتون ونيوكاسل وتشيلسي، في إطار مساعيه لتعزيز خطه الهجومي خلال عام 2027.

ويقول موقع "The 4th Official"، نقلاً عن الصحافي بيت أورورك، إن الأندية الخمسة تتابع وضع اللاعب البالغ 20 عاماً، بعدما قدم مستويات لافتة مع ليفركوزن في الموسم الحالي.

وسجل كوفاني ثلاثة أهداف في ست مباريات خاضها مع الفريق الألماني في مختلف المسابقات، مستفيداً من قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء وصناعة المساحات للتسديد، إلى جانب مهاراته في المراوغة والتمرير، وحضوره البدني الذي يبلغ طوله معه 1.89 متر.

ويشير التقرير إلى أن عقد المهاجم مع باير ليفركوزن يمتد حتى صيف 2029، ما قد يجعل التفاوض لضمه مقابل مبلغ منخفض أمراً صعباً، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو في نهاية الموسم.

ويأمل في إضافة خيارات هجومية جديدة إلى تشكيلة المدرب روبرتو دي زيربي، فيما تبقى قدرة كوفاني على التأقلم مع إيقاع الممتاز عاملاً سيظهر مع انتقاله المحتمل إلى .