ماريانا ساهاكيان ومريم الهبش بطلتا لبنان في زوجي السيدات لكرة الطاولة

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اختُتمت منافسات بطولة لكرة الطاولة الزوجي السيدات لسنة 2026 على طاولات نادي الرياضي ، بتتويج ثنائي نادي الأهلي ماريانا ساهاكيان ومريم الهبش باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزهما في المباراة النهائية على بيسان شيري (الأهلي الخيام) وفاطمة الدقوقي (النجدة الشعبية) 3-1 (الأشواط 11-7، 7-11، 12-10، 11-2).وكانت البطلتان قد تأهلتا إلى المباراة النهائية بفوزهما على لوري ياهينيان ونويل كشيشيان (هومنتمن بيروت) ب 3-0، فيما تأهلت بيسان شيري وفاطمة الدقوقي بعد تغلبهما على ريتا مومجوغوليان وفانا مومجوغوليان (هومنتمن بيروت) بالنتيجة نفسها.البطولة رئيس اللجنة الفنية فادي قسيس، وأمين السر إيلي رحباني، ونائب ربيع حيدر، فيما تولّى الحكم العام عماد مرعب إدارة المنافسات، بمشاركة نخبة من الحكام الدوليين والحكام الاتحاديين.وفي ختام البطولة، جرى تتويج الفائزات وتوزيع الكؤوس والميداليات بحضور للاتحاد طوني فرسان، ونائب رئيس الاتحاد الدكتور عادل دمج، ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس.