تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الفيفا في ورطة جديدة.. واتهامات تلاحق إنفانتينو

Lebanon 24
13-10-2026 | 10:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الفيفا في ورطة جديدة.. واتهامات تلاحق إنفانتينو
الفيفا في ورطة جديدة.. واتهامات تلاحق إنفانتينو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اتهامات بارتكاب انتهاك واضح للوائح المنظمة الرياضية بعد الكشف عن حصوله على حزمة رواتب سرية تقدر بنحو 1.3 مليون جنيه إسترليني تضاف إلى أرباحه السنوية المعلنة التي تقارب أربعة ملايين جنيه إسترليني. 
Advertisement

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن هذه الثروات الإضافية جاءت عبر شركة تابعة للاتحاد مسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وقد تعمدت الجهات المسؤولة إخفاء هذه المبالغ وعدم إدراجها في التقرير السنوي للهيئة الحاكمة لعام 2024. 
 
أظهرت ملفات مصلحة الضرائب الأميركية أن الشركة المسؤولة عن تنظيم المونديال دفعت لرئيس الاتحاد مبلغًا يقدر بنحو 1.76 مليون دولار وهو مبلغ لم يفصح عنه الاتحاد الدولي للعام المذكور. 

ويأتي هذا الإخفاء في التقرير السنوي مخالفًا للنظام الأساسي للاتحاد الذي ينص صراحة على ضرورة أن يكون التعويض المالي الخاص برئيس المنظمة علنيًا ومتاحًا للجميع. 

وتضمنت الدفعة المالية الخاصة بعام 2024 مبالغ إضافية تقدر بنحو 626229 دولارًا تحت بند تعويضات أخرى قابلة للإبلاغ بجانب الراتب الأساسي والمكافآت المعتادة.
 
وصرح ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في الاتحاد، لوسائل الإعلام، قائلًا: "إنها مخالفة واضحة للقواعد إذا تم دفع مبالغ أخرى له من قبل شركات مرتبطة بالاتحاد ولم يتم الإعلان عنها"، داعيًا في الوقت ذاته إلى فتح تحقيقات عاجلة في هذه التجاوزات. 

وأكد مادورو أن لوائح المنظمة تفرض التزامًا بالشفافية الكاملة وأنه ليس من الصلاحيات الممنوحة للجنة الفرعية للتعويضات أن توافق على أشكال سرية من المكافآت المالية. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
إنفانتينو يعلن انفتاحه على إصلاحات في "الفيفا"
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ائتلاف روابط المشجعين يطالب برحيل إنفانتينو وإصلاح "الفيفا"
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة في الفيفا.. منافس محتمل يغيّر خططه
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل أمام القضاء.. اتهامات "جنسية" تلاحقه
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

رئيس الاتحاد

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

الكشف عن

الرياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2026-10-13
Lebanon24
06:29 | 2026-10-13
Lebanon24
02:09 | 2026-10-13
Lebanon24
00:06 | 2026-10-13
Lebanon24
23:00 | 2026-10-12
Lebanon24
16:56 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24