الفيفا في ورطة جديدة.. واتهامات تلاحق إنفانتينو

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وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن هذه الثروات الإضافية جاءت عبر شركة تابعة للاتحاد مسؤولة عن تنظيم بطولة في وقد تعمدت الجهات المسؤولة إخفاء هذه المبالغ وعدم إدراجها في التقرير السنوي للهيئة الحاكمة لعام 2024. يواجه جياني إنفانتينو، الدولي "فيفا"، اتهامات بارتكاب انتهاك واضح للوائح المنظمة الرياضية بعد حصوله على حزمة رواتب سرية تقدر بنحو 1.3 مليون جنيه إسترليني تضاف إلى أرباحه السنوية المعلنة التي تقارب أربعة ملايين جنيه إسترليني.وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن هذه الثروات الإضافية جاءت عبر شركة تابعة للاتحاد مسؤولة عن تنظيم بطولة في وقد تعمدت الجهات المسؤولة إخفاء هذه المبالغ وعدم إدراجها في التقرير السنوي للهيئة الحاكمة لعام 2024.

أظهرت ملفات مصلحة الضرائب الأميركية أن الشركة المسؤولة عن تنظيم المونديال دفعت لرئيس الاتحاد مبلغًا يقدر بنحو 1.76 مليون دولار وهو مبلغ لم يفصح عنه الاتحاد الدولي للعام المذكور.



ويأتي هذا الإخفاء في التقرير السنوي مخالفًا للنظام الأساسي للاتحاد الذي ينص صراحة على ضرورة أن يكون التعويض المالي الخاص برئيس المنظمة علنيًا ومتاحًا للجميع.



وتضمنت الدفعة المالية الخاصة بعام 2024 مبالغ إضافية تقدر بنحو 626229 دولارًا تحت بند تعويضات أخرى قابلة للإبلاغ بجانب الراتب الأساسي والمكافآت المعتادة.