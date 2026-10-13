إنجاز تاريخي.. أول لاعب سعودي في دوري أبطال أوروبا

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دخل اللاعب السعودي عبد الحميد تاريخ في بلاده، بعدما أصبح أول لاعب يشارك في ، إثر اختياره ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه لانس الفرنسي أمام سبورتنغ لشبونة ، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.وشارك عبد الحميد، البالغ من العمر 27 عاماً، في مركز الظهير الأيمن، مسجلاً محطة جديدة في مسيرته الاحترافية الأوروبية، بعدما سبق له اللعب مع روما قبل انتقاله إلى لانس.وكان اللاعب السعودي قد غاب عن مواجهة النجم الأحمر الصربي في الجولة الأولى بسبب الإصابة، التي أثرت أيضاً على مشاركاته منذ بداية الموسم الحالي.وخاض عبد الحميد 33 مباراة مع لانس في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 أخرى، قبل أن يحقق ظهوره التاريخي في البطولة الأوروبية.ويأتي هذا الإنجاز ليشكّل خطوة جديدة في مسيرة اللاعب، الذي واصل تجربته الاحترافية خارج بعد انتقاله من الدوري الإيطالي إلى الفرنسي.