إنجاز تاريخي.. أول لاعب سعودي في دوري أبطال أوروبا

دخل اللاعب السعودي سعود
عبد الحميد تاريخ كرة القدم
في بلاده، بعدما أصبح أول لاعب سعودي
يشارك في دوري أبطال أوروبا
، إثر اختياره ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه لانس الفرنسي أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي
، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.
وشارك عبد الحميد، البالغ من العمر 27 عاماً، في مركز الظهير الأيمن، مسجلاً محطة جديدة في مسيرته الاحترافية الأوروبية، بعدما سبق له اللعب مع روما الإيطالي
قبل انتقاله إلى لانس.
وكان اللاعب السعودي قد غاب عن مواجهة النجم الأحمر الصربي في الجولة الأولى بسبب الإصابة، التي أثرت أيضاً على مشاركاته منذ بداية الموسم الحالي.
وخاض عبد الحميد 33 مباراة مع لانس في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 أخرى، قبل أن يحقق ظهوره التاريخي في البطولة الأوروبية.
ويأتي هذا الإنجاز ليشكّل خطوة جديدة في مسيرة اللاعب، الذي واصل تجربته الاحترافية خارج السعودية
بعد انتقاله من الدوري الإيطالي إلى الفرنسي.