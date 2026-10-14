المركزية جونية يسقط للمرة الثانية في بطولة الأندية العربية

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تلقى المركزية جونية خسارته الثانية في بطولة الأندية العربية الـ38 لكرة السلة، التي يستضيفها نادي على ملعب النادي الرياضي في غزير، بعدما خسر أمام الاتحاد الأهلي الحلبي السوري بنتيجة 93-94، بعد ظهر اليوم.وجاءت الخسارة بعد أقل من 24 ساعة على سقوط المركزية أمام الحكمة بيروت بفارق نقطة واحدة أيضاً، بنتيجة 80-81 مساء الثلاثاء.وبهذا الفوز، اقترب الفريق السوري من حسم المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بانتظار مواجهته الحاسمة أمام يوم الجمعة.وشهدت المباراة مواجهة فنية بين المدربين اللبنانيين ، مدرب المركزية، وجاد الحاج، مدرب الاتحاد الأهلي الحلبي.ومن المقرر أن يلتقي الحكمة بيروت مع الريان القطري مساء اليوم ضمن منافسات البطولة.