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رياضة

المركزية جونية يسقط للمرة الثانية في بطولة الأندية العربية

Lebanon 24
14-10-2026 | 12:19
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المركزية جونية يسقط للمرة الثانية في بطولة الأندية العربية
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تلقى المركزية جونية خسارته الثانية في بطولة الأندية العربية الـ38 لكرة السلة، التي يستضيفها نادي الحكمة بيروت على ملعب النادي الرياضي في غزير، بعدما خسر أمام الاتحاد الأهلي الحلبي السوري بنتيجة 93-94، بعد ظهر اليوم.
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وجاءت الخسارة بعد أقل من 24 ساعة على سقوط المركزية أمام الحكمة بيروت بفارق نقطة واحدة أيضاً، بنتيجة 80-81 مساء الثلاثاء.

وبهذا الفوز، اقترب الفريق السوري من حسم المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بانتظار مواجهته الحاسمة أمام الريان القطري يوم الجمعة.

وشهدت المباراة مواجهة فنية بين المدربين اللبنانيين جورج جعجع، مدرب المركزية، وجاد الحاج، مدرب الاتحاد الأهلي الحلبي.

ومن المقرر أن يلتقي الحكمة بيروت مع الريان القطري مساء اليوم ضمن منافسات البطولة.
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