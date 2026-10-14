لبناني من الجنوب مستشاراً لرئيس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم

عيّن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم
(ZIFA)، العضو في الاتحادين الدولي (FIFA) والأفريقي (CAF)، اللبناني علي مراد
، ابن بلدة الحنية في قضاء صور، مستشاراً لرئيس الاتحاد للعلاقات العربية والأفريقية والأوروبية.
وجاء التعيين بموجب قرار صادر عن رئيس الاتحاد
نقوبيلي ماغويزي، بتاريخ 14 تشرين الأول 2026.
وتشمل مهام مراد تعزيز التواصل مع الحكومات والمؤسسات والاتحادات الرياضية والمنظمات الدولية والمستثمرين، إلى جانب استقطاب فرص التمويل والرعاية وتطوير البنية التحتية الرياضية، ولا سيما مشاريع بناء الملاعب.
كما سيتولى تقديم المشورة لرئيس الاتحاد بشأن تعزيز العلاقات مع الجهات العربية والأفريقية والأوروبية، وتوسيع مجالات التعاون الفني والاستثماري في قطاع كرة القدم
.
ويشكّل هذا التعيين خطوة لافتة لشخصية لبنانية من جنوب لبنان
في اتحاد كروي أفريقي، ويفتح المجال أمام فرص تعاون رياضي
واستثماري بين لبنان
والقارة الأفريقية.