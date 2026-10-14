لبناني من الجنوب مستشاراً لرئيس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم

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عيّن اتحاد زيمبابوي (ZIFA)، العضو في الاتحادين الدولي (FIFA) والأفريقي (CAF)، اللبناني ، ابن بلدة الحنية في قضاء صور، مستشاراً لرئيس الاتحاد للعلاقات العربية والأفريقية والأوروبية.وجاء التعيين بموجب قرار صادر عن نقوبيلي ماغويزي، بتاريخ 14 تشرين الأول 2026.وتشمل مهام مراد تعزيز التواصل مع الحكومات والمؤسسات والاتحادات الرياضية والمنظمات الدولية والمستثمرين، إلى جانب استقطاب فرص التمويل والرعاية وتطوير البنية التحتية الرياضية، ولا سيما مشاريع بناء الملاعب.كما سيتولى تقديم المشورة لرئيس الاتحاد بشأن تعزيز العلاقات مع الجهات العربية والأفريقية والأوروبية، وتوسيع مجالات التعاون الفني والاستثماري في قطاع .ويشكّل هذا التعيين خطوة لافتة لشخصية لبنانية من في اتحاد كروي أفريقي، ويفتح المجال أمام فرص تعاون واستثماري بين والقارة الأفريقية.