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رياضة

من ملاعب الدوري الإنجليزي إلى قيادة "أوبر".. قصة لاعب برتغالي سابق

Lebanon 24
15-10-2026 | 15:33
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من ملاعب الدوري الإنجليزي إلى قيادة أوبر.. قصة لاعب برتغالي سابق
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تحوّل لاعب كرة القدم البرتغالي السابق هوغو بورفيريو، الذي سبق له الدفاع عن ألوان وست هام يونايتد الإنكليزي، إلى العمل سائقاً لدى شركة "أوبر" في العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد سنوات من ابتعاده عن الملاعب والأضواء.
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ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، عاد اسم اللاعب البالغ من العمر 53 عاماً إلى الواجهة، بعدما اكتشف المؤثر البرتغالي أندريه راماليو مصادفةً أنه يستقل سيارة يقودها النجم السابق.

وسبق لبورفيريو أن خاض 23 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز مع وست هام خلال موسم 1996-1997، وسجّل في شباك تشلسي وبلاكبيرن، كما لعب مع سبورتينغ لشبونة وبنفيكا ونوتنغهام فورست.

وعلى الصعيد الدولي، شارك في ثلاث مباريات مع منتخب البرتغال، وكان ضمن تشكيلته في كأس أمم أوروبا عام 1996، إلى جانب نجوم بارزين، بينهم لويس فيغو وروي كوستا.

وأنهى بورفيريو مسيرته الكروية عام 2008 مع نادي النصر السعودي، قبل أن يعمل لاحقاً في مجال اكتشاف المواهب لدى سبورتينغ لشبونة.

وأثار ظهوره خلف مقود سيارة "أوبر" تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما علّقت ابنته مادالينا على نشاطه المستمر بالقول: "والدي آلة لا تتوقف".
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