بطولة عالمية خارج موعدها.. ماذا يحدث في السعودية؟

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أعلنت "غولف " والجولة الآسيوية، الخميس، تأجيل بطولة للغولف 2026، التي كان مقرراً إقامتها في للغولف بين 18 و21 تشرين الثاني المقبل، بسبب تحديات تنظيمية ولوجستية.وأوضح بيان مشترك أن القرار جاء بعد دراسة الترتيبات المتعلقة بإقامة البطولة، بهدف ضمان تنظيمها وفق المعايير المطلوبة، من دون تحديد موعد جديد حتى الآن.وأكدت الجولة الآسيوية أنها ستواصل التواصل مع اللاعبين والأعضاء لإطلاعهم على المستجدات والخطوات المقبلة.وكانت البطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها 5 ملايين دولار، مقررة لتكون المحطة الختامية لموسم الجولة الآسيوية للغولف.ويأتي القرار بعد تأجيل بطولة "الملوك الستة" الاستعراضية للتنس في من تشرين الأول الجاري إلى كانون الأول المقبل، وسط تطورات أمنية تشهدها المنطقة.