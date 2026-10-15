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رياضة

بهدف وتمريرة حاسمة.. محمد صلاح يقود طرابزون سبور لفوز كبير

Lebanon 24
15-10-2026 | 23:30
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بهدف وتمريرة حاسمة.. محمد صلاح يقود طرابزون سبور لفوز كبير
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قاد محمد صلاح فريقه طرابزون سبور إلى الفوز على كوبس بنتيجة 4-2، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهدت المباراة ارتداء صلاح شارة قيادة الفريق التركي للمرة الأولى، بعدما دفع به المدرب توماس ريس أساسياً.

وبدأ النجم المصري تأثيره مبكراً، إذ صنع الهدف الأول لبول أونواتشو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 44 بتسديدة متقنة.

وأضاف فرانتشولينو دجو الهدف الثالث في الدقيقة 47، فيما قلص بينامين بينانين الفارق لكوبس عند الدقيقة 54 مستفيداً من خطأ الحارس أندريه أونانا.

وغادر صلاح الملعب في الدقيقة 55، ليشارك نوان سافيولو بدلاً منه. وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل دجو هدفه الثاني والرابع لطرابزون، قبل أن يحرز جوستاف إنجفال الهدف الثاني لكوبس.

وبهذا الفوز، حصد طرابزون سبور أول ثلاث نقاط له في مرحلة الدوري، بينما بقي كوبس من دون نقاط.

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