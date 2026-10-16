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رياضة

"ملك وآلة من مستوى آخر".. جماهير طرابزون تحتفي بمحمد صلاح

Lebanon 24
16-10-2026 | 00:00
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ملك وآلة من مستوى آخر.. جماهير طرابزون تحتفي بمحمد صلاح
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أشادت جماهير طرابزون سبور بأداء محمد صلاح بعد تسجيله هدفاً وصناعة آخر في فوز الفريق التركي على كوبس 4-2، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي.

ورفع صلاح رصيده مع طرابزون سبور في مختلف البطولات إلى 11 هدفاً و4 تمريرات حاسمة، كما ارتدى شارة قيادة الفريق خلال اللقاء.

وتوالت التعليقات عبر منصة "إكس"، إذ كتب أحد المشجعين مخاطباً المدرب توماس ريس: "لقد أخرجت أفضل ما في محمد صلاح.. ماذا فعلت حتى نراه بهذا المستوى؟".

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ووصفه آخرون بـ"الملك المصري" و"الأفضل في العالم"، فيما كتب أحدهم: "الحمد لله، نحن نمتلك محمد صلاح"، وقال آخر: "لا يوجد منافس لمحمد صلاح، إنه لاعب من طراز آخر".

وأشاد مشجع آخر بأدائه قائلاً: "يواصل تقديم مستوى رائع، ويثبت في كل مباراة أنه لم يأتِ إلى تركيا لقضاء عطلة.. أرقامه تتحدث عنه".

كما اعتبر متابع أن صلاح "يبدو مثل الآلة ومن مستوى آخر"، وسط إشادة بالتطور الذي شهده الفريق منذ تولي توماس ريس مهمة تدريبه.

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