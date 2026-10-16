فينيسيوس يعترف بأزمته: غاضب من نفسي.. لكنني سأعود

يمر بمرحلة صعبة مع ، بعدما اكتفى بتسجيل هدف وصناعة ثلاثة في الدوري هذا الموسم، وسط تراجع واضح في ثقته وقدرته على حسم المباريات.

واعترف بعدم رضاه عن مستواه، قائلاً: “أنا غاضب من نفسي لأنني لست في أفضل نسخة مني”.

ورغم إحباطه، أكد فينيسيوس تمسكه بالعودة إلى مستواه السابق، مضيفاً: “فيني يعود دائماً، ولا شك لدي في أنني سأعود”.

وتزداد مهمته تعقيداً بسبب العقوبة التي ستبعده عن مباريات الأربع المقبلة في الدوري، ما يمنحه فترة للتوقف وإعادة ترتيب حساباته قبل العودة إلى الملعب.

ويستند فينيسيوس إلى تجربته السابقة مع النادي الملكي، بعدما واجه موجة من الانتقادات والسخرية في بداية مشواره بسبب إهداره الفرص وعدم قدرته على تحويل موهبته إلى أرقام.

وقال في هذا السياق: “عندما وصلت، سخر مني الكثيرون، وفي النهاية سجلت أكثر من 100 هدف مع ريال مدريد”.

لكن التحدي الحالي لا يقتصر التسجيل، بل يشمل استرجاع الجرأة والثقة اللتين صنعتا خطورته في المواسم الماضية. ويحتاج المدرب إلى عودة اللاعب على تحمل المسؤولية وصنع الفارق في المواجهات الكبرى.

ويمكن لريال مدريد دعم فينيسيوس ومنحه الفرص، لكن استعادة الثقة تبقى مهمة اللاعب نفسه، خصوصاً عندما تتراكم الانتقادات وتسير المباريات بعكس ما يريد.