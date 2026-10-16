لامين يامال يقترب من إنجاز تاريخي... رقم لم يحققه أي لاعب في جائزة "ماركا 100"

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يواصل ، نجم ، تعزيز مكانته بين أبرز لاعبي في العالم، بعدما أصبح مرشحاً لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تصنيف "ماركا 100"، الذي تصدره صحيفة "ماركا" لأفضل لاعبي الموسم.وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" في 16 تشرين الأول، لم يسبق لأي لاعب أن نجح في الفوز بالتصنيف في موسمين متتاليين، ما يضع يامال أمام فرصة لتسجيل اسمه في تاريخ الجائزة إذا تمكن من تكرار إنجازه.ويحظى اللاعب الإسباني الشاب باهتمام واسع بعد المستويات التي قدمها مع برشلونة ومنتخب ، إذ بات من الأسماء المطروحة بقوة في النقاشات المتعلقة بأفضل لاعب في العالم.ويعتمد تصنيف "ماركا 100" على تقييم أداء اللاعبين خلال الموسم، ويضم قائمة بأفضل مئة لاعب، في منافسة تشمل نجوم الأندية الأوروبية والمنتخبات.ويأتي هذا الاهتمام بيمال في وقت يواصل فيه حصد الجوائز الفردية، بعدما اختير أفضل لاعب في لموسم 2025-2026، إثر مساهمته في تتويج برشلونة باللقب، بتسجيله 16 هدفاً وصناعته 12 هدفاً في المسابقة.وإذا نجح يامال في تكرار الفوز بتصنيف "ماركا 100"، فسيحقق سابقة في تاريخ القائمة، في وقت تتجه فيه الأنظار أيضاً إلى سباق والمنافسة بين أبرز نجوم الموسم.