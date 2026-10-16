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رياضة

لامين يامال يقترب من إنجاز تاريخي... رقم لم يحققه أي لاعب في جائزة "ماركا 100"

Lebanon 24
16-10-2026 | 00:24
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لامين يامال يقترب من إنجاز تاريخي... رقم لم يحققه أي لاعب في جائزة ماركا 100
لامين يامال يقترب من إنجاز تاريخي... رقم لم يحققه أي لاعب في جائزة ماركا 100 photos 0
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يواصل لامين يامال، نجم برشلونة، تعزيز مكانته بين أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، بعدما أصبح مرشحاً لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تصنيف "ماركا 100"، الذي تصدره صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل لاعبي الموسم.
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" في 16 تشرين الأول، لم يسبق لأي لاعب أن نجح في الفوز بالتصنيف في موسمين متتاليين، ما يضع يامال أمام فرصة لتسجيل اسمه في تاريخ الجائزة إذا تمكن من تكرار إنجازه.

ويحظى اللاعب الإسباني الشاب باهتمام واسع بعد المستويات التي قدمها مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، إذ بات من الأسماء المطروحة بقوة في النقاشات المتعلقة بأفضل لاعب في العالم.

ويعتمد تصنيف "ماركا 100" على تقييم أداء اللاعبين خلال الموسم، ويضم قائمة بأفضل مئة لاعب، في منافسة تشمل نجوم الأندية الأوروبية والمنتخبات.

ويأتي هذا الاهتمام بيمال في وقت يواصل فيه حصد الجوائز الفردية، بعدما اختير أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، إثر مساهمته في تتويج برشلونة باللقب، بتسجيله 16 هدفاً وصناعته 12 هدفاً في المسابقة. 

وإذا نجح يامال في تكرار الفوز بتصنيف "ماركا 100"، فسيحقق سابقة في تاريخ القائمة، في وقت تتجه فيه الأنظار أيضاً إلى سباق الكرة الذهبية والمنافسة بين أبرز نجوم الموسم.
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الكرة الذهبية

لامين يامال

الإسبانية

كرة القدم

الأوروبي

برشلونة

إسبانيا

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