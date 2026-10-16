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رياضة

ريال مدريد يتوصل لاتفاق تجديد مع بيلينغهام حتى 2031

Lebanon 24
16-10-2026 | 10:15
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ريال مدريد يتوصل لاتفاق تجديد مع بيلينغهام حتى 2031
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توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع جود بيلينغهام لتمديد عقده حتى 30 حزيران 2031، وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، إذ سيحصل اللاعب الدولي الإنجليزي بموجب هذا الاتفاق على زيادة كبيرة في راتبه.
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ويهدف التمديد المقترح إلى تمديد العقد الحالي لبيلينغهام -الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2029- وتعزيز مكانته كواحد من أهم اللاعبين في صفوف النادي.

وكان لاعب خط الوسط قد انضم إلى ريال مدريد قادماً من بروسيا دورتموند في صيف عام 2023، وسرعان ما أثبت نفسه كعنصر حاسم ومؤثر على أرض الملعب.

ووفقاً للتقرير، بدأت المفاوضات في أواخر الموسم الماضي، فقد أبدى الطرفان توافقاً في الرؤى منذ البداية.

وقد أسهم اندماج بيلينغهام المتزايد مع النادي وتأقلمه مع الحياة في مدريد في توطيد هذه العلاقة، في حين حظي اللاعب بتقدير كبير من جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو" بفضل تفانيه وتأثيره الواضح.
 
ويُعد التمديد المقترح لعقد بيلينغهام انعكاساً صريحاً للأهمية التي اكتسبها منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية.

ورغم أن عقده الأصلي، الذي وُقّع في عام 2023، كان يمتد حتى عام 2029، فإن الاتفاق الجديد سيضمن بقاءه في النادي لمدة موسمين إضافيين بعد ذلك التاريخ.

والجدير بالذكر أن دور بيلينغهام في النادي تجاوز في الأشهر الأخيرة مجرد تقديم أداء فني جيد.

فمع رحيل قادة الفريق المخضرمين مثل داني كارفاخال ولوكا مودريتش وتوني كروس، برز بيلينغهام كواحد من الأسماء القادرة على تحمل مسؤولية القيادة في المرحلة المقبلة.

ولذا، يأتي هذا التمديد تقديراً لأدائه المتميز ومكانته المتنامية داخل الفريق. (إرم نيوز) 
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