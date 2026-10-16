ريال مدريد يتوصل لاتفاق تجديد مع بيلينغهام حتى 2031

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توصل إلى اتفاق مع جود بيلينغهام لتمديد عقده حتى 30 حزيران 2031، وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، إذ سيحصل اللاعب الدولي الإنجليزي بموجب هذا الاتفاق على زيادة كبيرة في راتبه.ويهدف التمديد المقترح إلى تمديد العقد الحالي لبيلينغهام -الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2029- وتعزيز مكانته كواحد من أهم اللاعبين في صفوف النادي.وكان لاعب خط الوسط قد انضم إلى قادماً من في صيف عام 2023، وسرعان ما أثبت نفسه كعنصر حاسم ومؤثر على أرض الملعب.ووفقاً للتقرير، بدأت المفاوضات في أواخر الموسم الماضي، فقد أبدى الطرفان توافقاً في الرؤى منذ البداية.وقد أسهم اندماج بيلينغهام المتزايد مع النادي وتأقلمه مع الحياة في في توطيد هذه العلاقة، في حين حظي اللاعب بتقدير كبير من جماهير ملعب " برنابيو" بفضل تفانيه وتأثيره الواضح.