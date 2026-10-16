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رياضة

بفارق 57 نقطة.. الأنطوني بعبدا يضرب بقوة في دبي

Lebanon 24
16-10-2026 | 13:45
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بفارق 57 نقطة.. الأنطوني بعبدا يضرب بقوة في دبي
بفارق 57 نقطة.. الأنطوني بعبدا يضرب بقوة في دبي photos 0
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تأهل فريق الأنطوني بعبدا اللبناني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كرة السلة التي يستضيفها نادي شباب الأهلي دبي، برعاية مجلس دبي الرياضي وإشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، بعد تحقيقه فوزاً عريضاً على شرطة حلب السوري بنتيجة 119-62.
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وهذا الانتصار الثاني للفريق اللبناني في المجموعة الأولى، بعدما تغلب أمس على القرين الكويتي، ليلتحق بشباب الأهلي دبي في الدور نصف النهائي.

وبرز في صفوف الأنطوني جيرمايا غامبريل، الذي سجل 24 نقطة وقدم 6 تمريرات حاسمة، فيما أضاف ديكمبي ديكسون 23 نقطة و10 متابعات.

وسجل برندون هانتلي 11 نقطة وحقق 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليُختار أفضل لاعب في المباراة، ويتسلم جائزته من رئيس نادي الأنطوني بعبدا الأب أنطونيوس عوكر.

في المقابل، كان جاباري نرسيس أفضل مسجل لشرطة حلب برصيد 11 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف كل من وائل جليلاتي وبشار الحسين 9 نقاط.
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