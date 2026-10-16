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رياضة

"اختفاء" غامض في ريال مدريد.. ماذا يحدث مع إبراهيم دياز؟

Lebanon 24
16-10-2026 | 15:44
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تزداد صعوبة وضع النجم المغربي إبراهيم دياز داخل ريال مدريد، في ظل تراجع مشاركاته تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، خصوصاً بعد تألق المهاجم البرازيلي إندريك في المباراة الأخيرة أمام روما بدوري أبطال أوروبا.
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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دياز بات يواجه منافسة أكثر تعقيداً على مركزه، بعدما أسهم إندريك في فوز ريال مدريد على روما بنتيجة 4-3، بتسجيله هدف التعادل وصناعة الخطورة التي سبقت هدف الانتصار الذي أحرزه أنطونيو روديغر.

ورغم تأخر ريال مدريد بنتيجة 3-1 خلال المباراة، واستعانة مورينيو بمعظم خياراته الهجومية لقلب النتيجة، بقي دياز على مقاعد البدلاء دون أن يحصل على فرصة للمشاركة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي دفع بإندريك في مركز الجناح الأيمن، الذي يُعد أحد المراكز الأساسية لدياز، ما يزيد المنافسة بين اللاعبين على المشاركة خلال المباريات المقبلة.

وبحسب الأرقام، لم يخض الدولي المغربي سوى 178 دقيقة موزعة على أربع مباريات من أصل عشر خاضها الفريق هذا الموسم، ليصبح من أقل اللاعبين مشاركة في تشكيلة ريال مدريد.

في المقابل، نجح إندريك في تسجيل هدفين وصناعة آخر خلال 35 دقيقة فقط، ما يعزز فرص حصوله على دور أكبر في خط الهجوم.

ويعاني دياز أيضاً من مشكلات بدنية عقب إصابة سابقة في ساقه، الأمر الذي أثر في جاهزيته ومشاركاته، رغم محاولاته المستمرة لاستعادة مستواه.

وترى "ماركا" أن استمرار تألق إندريك، إلى جانب محدودية دقائق دياز، قد يجعل عودة اللاعب المغربي إلى التشكيلة الأساسية أكثر صعوبة خلال المرحلة المقبلة.
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