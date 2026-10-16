4 فرق لبنانية إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة

Advertisement

تأهلت أربعة فرق لبنانية إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية الـ38 لكرة السلة، التي يستضيفها نادي في قاعة النادي الرياضي غزير، وتستمر حتى الثلاثاء 20 تشرين الأول.وضمنت الفرق مواجهة بعضها في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، ما يؤكد وصول فريق لبناني واحد على الأقل إلى المباراة النهائية.وأنهى الحكمة، مستضيف البطولة وبطل نسختي 1998 و1999، دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعدما حقق فوزه الخامس توالياً على السيب العماني بنتيجة 88-62، ليتصدر المجموعة الأولى ويضرب موعداً مع هوبس، رابع المجموعة الثانية.وفي المجموعة نفسها، حل الاتحاد الأهلي الحلبي السوري وصيفاً للحكمة، عقب فوزه على الريان بنتيجة 88-78، فيما أنهى الريان الدور الأول في المركز الرابع، خلف المركزية جونية صاحب المركز الثالث.وتُقام مباريات ربع النهائي الأحد 18 تشرين الأول، وفق البرنامج الآتي:- الساعة 14:00: الريان القطري – العربي القطري.- الساعة 16:30: الحكمة بيروت – هوبس.- الساعة 19:00: حمص الفداء السوري – الاتحاد الأهلي الحلبي السوري.- الساعة 21:30: بيروت – المركزية جونية.ومن المنتظر أن يشهد الدور نصف النهائي مواجهة – قطرية، مقابل مواجهة لبنانية خالصة، لحسم هوية الفريقين المتأهلين إلى النهائي.